14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Estado realiza ação de saúde e assistência social para frequentadoras da Casa da Mãe Atípica em Rio Branco

Frequentadoras da Casa da Mãe Atípica foram contempladas nesta quinta-feira, 13, com ação de saúde e cidadania e assistência social na Regional Tancredo Neves, em Rio Branco

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Estado realiza ação de saúde e assistência social para frequentadoras da Casa da Mãe Atípica em Rio Branco

A atividade, realizada na Escola Estadual Lindaura Martins Leitão, no bairro Eldorado, contemplou os bairros Raimundo Melo, Vila Nova, Santo Antonio, Mulateiro, Novo Horizonte, Jorge Lavocat, Defesa Civil, Caladinho, Alto Alegre, Irineu Serra, Santa Mônica e Montanhês.
O evento reuniu mães, crianças e profissionais de saúde e da rede de proteção em uma tarde dedicada à escuta, orientação e fortalecimento dos vínculos familiares.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Casa da Mãe Atípica e outras instituições de saúde parceiras, busca descentralizar os serviços e levar atendimento às famílias que convivem com os desafios do cuidado de crianças com deficiência, especialmente casos de transtorno do espectro autista (TEA) e outras condições que demandam atenção permanente.

Durante a programação, as participantes tiveram acesso a serviços de saúde com neuropediatra, psicólogo, oftalmologista, psiquiatra, pediatra, clínico-geral, nutricionista, ginecologista e dentista, além de exames de eletrocardiograma e realização de testes rápidos.

Foram disponibilizados também serviços de cabeleireiros, orientações sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC), Cadastro Único, Bolsa Família e atendimento jurídico.

As mães também participaram de uma roda de conversa, acolhimento e troca de experiências, reforçando a importância da construção de uma rede de apoio para as mães cuidadoras. A ação buscou proporcionar um momento de pertencimento e apoio emocional.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.