Frequentadoras da Casa da Mãe Atípica foram contempladas nesta quinta-feira, 13, com ação de saúde e cidadania e assistência social na Regional Tancredo Neves, em Rio Branco

A atividade, realizada na Escola Estadual Lindaura Martins Leitão, no bairro Eldorado, contemplou os bairros Raimundo Melo, Vila Nova, Santo Antonio, Mulateiro, Novo Horizonte, Jorge Lavocat, Defesa Civil, Caladinho, Alto Alegre, Irineu Serra, Santa Mônica e Montanhês.

O evento reuniu mães, crianças e profissionais de saúde e da rede de proteção em uma tarde dedicada à escuta, orientação e fortalecimento dos vínculos familiares.

A iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Casa da Mãe Atípica e outras instituições de saúde parceiras, busca descentralizar os serviços e levar atendimento às famílias que convivem com os desafios do cuidado de crianças com deficiência, especialmente casos de transtorno do espectro autista (TEA) e outras condições que demandam atenção permanente.

Durante a programação, as participantes tiveram acesso a serviços de saúde com neuropediatra, psicólogo, oftalmologista, psiquiatra, pediatra, clínico-geral, nutricionista, ginecologista e dentista, além de exames de eletrocardiograma e realização de testes rápidos.

Foram disponibilizados também serviços de cabeleireiros, orientações sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC), Cadastro Único, Bolsa Família e atendimento jurídico.

As mães também participaram de uma roda de conversa, acolhimento e troca de experiências, reforçando a importância da construção de uma rede de apoio para as mães cuidadoras. A ação buscou proporcionar um momento de pertencimento e apoio emocional.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom