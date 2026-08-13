13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar

Casamento Coletivo terá 100 vagas durante o Projeto Cidadão em Sena Madureira

Os interessados já podem iniciar o processo de inscrição e devem procurar o Cartório

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Casamento Coletivo terá 100 vagas durante o Projeto Cidadão em Sena Madureira

Sena Madureira será contemplada com mais uma edição do Projeto Cidadão, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Entre os serviços oferecidos pela iniciativa está o tradicional Casamento Coletivo, que permitirá a oficialização gratuita da união de dezenas de casais.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Para a edição de 2026, estão previstas 100 vagas. Os interessados já podem iniciar o processo de inscrição e devem procurar o Cartório de Sena Madureira para receber as orientações sobre os documentos exigidos.

De acordo com o comunicado divulgado pelo cartório, a entrega da documentação ocorrerá entre os dias 17 de agosto e 8 de setembro de 2026. Como o número de participantes é limitado, a recomendação é que os casais não deixem para procurar o serviço nos últimos dias.

A cerimônia está marcada para 23 de setembro de 2026, às 17h, e será realizada na Arena da Expo Sena. A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população à regularização civil e possibilitar que casais formalizem legalmente suas uniões durante uma cerimônia coletiva.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.