Os interessados já podem iniciar o processo de inscrição e devem procurar o Cartório

Sena Madureira será contemplada com mais uma edição do Projeto Cidadão, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). Entre os serviços oferecidos pela iniciativa está o tradicional Casamento Coletivo, que permitirá a oficialização gratuita da união de dezenas de casais.

Para a edição de 2026, estão previstas 100 vagas. Os interessados já podem iniciar o processo de inscrição e devem procurar o Cartório de Sena Madureira para receber as orientações sobre os documentos exigidos.

De acordo com o comunicado divulgado pelo cartório, a entrega da documentação ocorrerá entre os dias 17 de agosto e 8 de setembro de 2026. Como o número de participantes é limitado, a recomendação é que os casais não deixem para procurar o serviço nos últimos dias.

A cerimônia está marcada para 23 de setembro de 2026, às 17h, e será realizada na Arena da Expo Sena. A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população à regularização civil e possibilitar que casais formalizem legalmente suas uniões durante uma cerimônia coletiva.