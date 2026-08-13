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Acre reforça tratamento contra o câncer com nova compra de remédios

Remédios vão atender pacientes da Unacon

Por Dry Alves, ContilNet
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Acre reforça tratamento contra o câncer com nova compra de remédios
Compra atende pacientes em tratamento/Foto: Reprodução

A rede pública de saúde do Acre deverá receber um novo lote de medicamentos oncológicos e hospitalares destinados exclusivamente aos pacientes atendidos pela Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

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A compra foi concluída por meio de pregão eletrônico e alcançou R$ 38.361.401,16. Ao todo, 22 empresas foram selecionadas para fornecer diferentes tipos de medicamentos utilizados no tratamento contra o câncer.

Entre os maiores contratos estão os firmados com a Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos, no valor de R$ 8,2 milhões; a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, com R$ 6,4 milhões; e a Riobahiafarma, que ficará responsável por R$ 3,1 milhões em itens.

Outra fornecedora, a WL Mais Saúde Soluções em Saúde, teve proposta de pouco mais de R$ 3 milhões aprovada. Também aparecem na relação empresas como Accord Farmacêutica, CM Hospitalar, Costa Camargo, Promefarma e Hospidrogas.

A homologação encerra a fase de seleção das empresas, mas o fornecimento deverá seguir as quantidades, os prazos e as condições estabelecidas no processo licitatório.

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