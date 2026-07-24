Colisão entre embarcações assusta ribeirinhos na divisa do Acre

Graças à rápida ajuda dos populares, todos os envolvidos foram retirados em segurança | Foto: Boca do Acre Notícias

Um acidente envolvendo duas embarcações foi registrado na quinta-feira (23) em Boca do Acre, município amazonense que faz divisa com o Acre. Apesar da gravidade do impacto, ninguém se feriu.

De acordo com informações de testemunhas, uma canoa e uma voadeira colidiram durante a navegação. A batida foi tão intensa que provocou um grande rompimento na lateral da voadeira.

Imagens registradas após o acidente mostram os danos causados pela colisão e evidenciam a força do impacto, que por pouco não terminou em tragédia. No momento do ocorrido, ribeirinhos que passavam pela região em um batelão prestaram socorro imediato aos ocupantes das duas embarcações.

Graças à rápida ajuda dos populares, todos os envolvidos foram retirados em segurança. Segundo as informações apuradas, o acidente resultou apenas em prejuízos materiais.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas, e não há informações sobre eventual investigação para apurar as causas do acidente. O caso serve de alerta para a necessidade de atenção redobrada durante a navegação nos rios da região amazônica, especialmente em trechos de grande movimentação de embarcações.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet