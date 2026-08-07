Como funciona o Discord, app que Janja quer bloquear no Brasil

Criado em 2015 para o público gamer, aplicativo combina servidores, salas de voz e transmissões ao vivo; fala de Janja ocorreu após caso com adolescente de 13 anos.
A primeira-dama Janja Lula da Silva defendeu publicamente o bloqueio do aplicativo Discord no Brasil durante cerimônia no Palácio do Planalto na última quinta-feira (6/8). O posicionamento ocorreu após o registro da morte de uma adolescente de 13 anos em Naviraí (MS), ocorrida em julho e transmitida ao vivo na plataforma.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a declaração reabriu o debate sobre a fiscalização de ferramentas de comunicação e transmissões em tempo real.
“‘Eu acho que a gente precisa retirar, imediatamente — é um apelo que eu faço —, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma’, afirmou Janja durante cerimônia no Palácio do Planalto”, destacou a repórter Letícia Perdigão na matéria do METRÓPOLES.
Estrutura de funcionamento, servidores e riscos a menores
Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o Discord reúne diferentes ferramentas de interação social organizadas em comunidades chamadas de “servidores”:
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Organização por Servidores: Qualquer usuário pode criar um servidor temático com canais de texto, salas de voz, envio de mídias e transmissões de tela em tempo real.
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Salas Privadas e Convites: As comunidades podem ser abertas ou restritas por convite, além de permitirem chamadas e mensagens privadas fora dos servidores principais.
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Desafios de Monitoramento: A dinâmica de conversas privadas e salas fechadas dificulta a supervisão de interações, podendo expor crianças e adolescentes a contatos com desconhecidos, manipulação e conteúdos inadequados.
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Origem e Modelo de Negócio: Lançado em 2015 com foco em jogadores de videogame, o app é gratuito, mas oferece o plano pago Discord Nitro para recursos avançados de personalização e transmissões.
Por que a primeira-dama Janja pediu o bloqueio do Discord no Brasil?
Janja defendeu a retirada da plataforma do ar após citar a morte de uma jovem de 13 anos em Mato Grosso do Sul durante uma transmissão ao vivo no aplicativo.
O que é e como funciona o Discord?
O Discord é um aplicativo de comunicação criado em 2015 que permite conversas por texto, voz e vídeo, além de transmissões de tela organizadas em comunidades conhecidas como servidores.