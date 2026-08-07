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Via Verde Shopping convida para Happy Hour especial de Dia dos Pais

Ação acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 18h, na Praça de Alimentação, e reúne ofertas especiais, roleta de prêmios e benefícios em grandes marcas do shopping

Por Redação ContilNet
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Via Verde Shopping convida para Happy Hour especial de Dia dos Pais

Quem ainda não garantiu o presente de Dia dos Pais ou procura uma opção de lazer para começar o fim de semana tem um motivo a mais para visitar o Via Verde Shopping nesta sexta-feira (7). A partir das 18h, a Praça de Alimentação recebe o Happy Hour Especial de Dia dos Pais, uma oportunidade para aproveitar uma noite de lazer, gastronomia e benefícios exclusivos.

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Um dos grandes destaques da programação será a Roleta Premiada, que dará aos participantes a chance de conquistar brindes e descontos exclusivos em grandes operações do shopping, como Borelli, Havaianas, Democrata, Remembeer, O Boticário e Divino Fogão.

Para facilitar a participação, os clientes também podem realizar o cadastro antecipado da Roleta Premiada por meio do link: https://evento.spotmetrics.com/roletapremiadapais.

Além disso, os clientes poderão aproveitar chopp a partir de R$ 7,99 na Remembeer. A Praça de Alimentação também conta com outras opções para quem deseja curtir o Happy Hour, como Divino Fogão, Picanha Mix e Jupará, que oferecem chopp gelado e de qualidade para tornar a experiência ainda mais especial.

A iniciativa integra a campanha de Dia dos Pais do Via Verde Shopping e foi planejada para proporcionar uma experiência diferenciada aos visitantes, reunindo compras, gastronomia, entretenimento e vantagens exclusivas em um só lugar.

Não perca essa oportunidade de aproveitar uma programação especial, garantir brindes, descontos exclusivos e celebrar o Dia dos Pais com toda a família no Via Verde Shopping.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne operações de varejo, gastronomia, lazer, serviços, entretenimento e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais destinos de compras e convivência do estado.

Mais informações

Instagram: /
@viaverdeshop
Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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