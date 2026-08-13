Contratos emergenciais reforçam estoque após surto respiratório

Rede reforça medicamentos nos hospitais/Foto: Reprodução

O Acre firmou contratos emergenciais que somam mais de R$ 4,2 milhões para reforçar o estoque de medicamentos da rede hospitalar durante o aumento de casos de síndrome gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Os acordos foram celebrados com oito empresas e abrangem diferentes medicamentos usados nas unidades públicas de saúde. A maior contratação individual ficou em R$ 1,2 milhão, enquanto outra alcançou R$ 908,5 mil.

Também foram assinados contratos de R$ 796,1 mil, R$ 644,6 mil, R$ 282,5 mil, R$ 276,8 mil, R$ 103,4 mil e R$ 4,6 mil. Juntos, os valores chegam a aproximadamente R$ 4,25 milhões.

Os contratos permanecerão em vigor apenas pelo período necessário ao enfrentamento da emergência, respeitado o limite máximo de um ano. Os documentos também permitem o encerramento antecipado caso a situação respiratória seja considerada controlada.

A compra foi fundamentada no decreto estadual que reconheceu a situação de emergência em razão do avanço das síndromes respiratórias no Acre.