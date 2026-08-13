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Inundações colocam duas cidades em situação de emergência; veja quais

Medida federal alcança Anamã e Fonte Boa

Por Dry Alves, ContilNet
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Inundações colocam duas cidades em situação de emergência; veja quais
Inundações atingem cidades do Amazonas/Foto: Reprodução

Os municípios de Anamã e Fonte Boa, no interior do Amazonas, tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal em razão das inundações.

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O reconhecimento permite que as prefeituras solicitem recursos federais para ações de defesa civil. O apoio poderá ser usado em medidas de resposta ao desastre, assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de estruturas danificadas.

Em Anamã, o decreto municipal que declarou a emergência foi publicado no dia 17 de junho. Já em Fonte Boa, a situação foi formalizada pela administração municipal em 16 de julho.

Embora o reconhecimento federal facilite o acesso ao apoio, a transferência dos recursos não ocorre automaticamente. Os municípios precisam apresentar planos de trabalho e comprovar os danos e as necessidades identificadas.

As situações de emergência foram reconhecidas pela Portaria nº 2.584, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), na página 45.

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