Desktop compra fatia restante da Fasternet por R$ 98 milhões

A Desktop Internet pagará o preço à ​vista

A Desktop (DESK3) anunciou ‌nesta terça-feira (25) que sua subsidiária Desktop Internet ‌acertou acordo para compra da participação remanescente de 30% no provedor ⁠de ‌internet Fasternet ⁠por R$ 98 milhões, segundo fato relevante.

A Desktop Internet pagará o preço à ​vista em até 15 dias, disse ​a companhia.

A companhia afirmou que a compra do restante da participação ‌vai permitir ‘incremento ​nas eficiências operacionais e financeiras’, mas não detalhou.

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A ⁠Fasternet ​afirma ​ter operações em cerca de ⁠40 cidades ​do interior paulista, incluindo Sorocaba, Piracicaba, ​Boituva e Franca. A Desktop comprou ​a ⁠atual participação de 70% na ⁠empresa em 2023 por R$ 209 milhões.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters