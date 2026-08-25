Desktop compra fatia restante da Fasternet por R$ 98 milhões

A Desktop (DESK3) anunciou nesta terça-feira (25) que sua subsidiária Desktop Internet acertou acordo para compra da participação remanescente de 30% no provedor de internet Fasternet por R$ 98 milhões, segundo fato relevante.
A Desktop Internet pagará o preço à vista em até 15 dias, disse a companhia.
A companhia afirmou que a compra do restante da participação vai permitir ‘incremento nas eficiências operacionais e financeiras’, mas não detalhou.
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A Fasternet afirma ter operações em cerca de 40 cidades do interior paulista, incluindo Sorocaba, Piracicaba, Boituva e Franca. A Desktop comprou a atual participação de 70% na empresa em 2023 por R$ 209 milhões.
Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.