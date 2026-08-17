Doceria anuncia encerramento das atividades em Rio Branco após 10 anos

Proprietária confirmou fechamento nas redes sociais; último dia de atendimento ao público será nesta sexta-feira (21).

Estabelecimento em Rio Branco funcionará pela última vez nesta sexta-feira, 21 de agosto/ Foto: Reprodução

A doceria Doce Deleite anunciou o encerramento de suas atividades em Rio Branco após dez anos de operação. A confirmação do fechamento do estabelecimento foi feita pela proprietária da empresa, a empresária Natália Santiago, por meio de um comunicado em vídeo publicado nas redes sociais.

O último dia de atendimento ao público na loja física está agendado para esta sexta-feira (21 de agosto).

Em publicação dirigida aos clientes, a direção do estabelecimento agradeceu ao público pelo apoio ao longo da década de funcionamento da marca no mercado local de confeitaria e destacou o fim de uma trajetória iniciada na capital acreana.

Em seu pronunciamento em vídeo, Natália Santiago relembrou o início do empreendimento e a relação construída com a clientela acreana durante os anos de funcionamento.

“Depois de dez anos vivendo uma das histórias mais lindas da minha vida, chegou a hora de contar para vocês. Há dez anos a Doce Deleite começou a fazer parte da minha vida e, desde então, foram tantos sonhos realizados, tantos desafios, tantas receitas, tantos clientes que fizeram amizade com a gente. Mas todo ciclo tem o seu momento de começar e também tem seu momento de se encerrar”, afirmou a empresária.

Natália também pontuou que o fechamento da doceria marca a transição para projetos pessoais e profissionais futuros. “Estou encerrando essa etapa com o coração cheio de gratidão por tudo que vivi aqui. Vocês fizeram isso tudo valer muito a pena e agora eu vou viver uma nova fase”, concluiu.

A empresa informou que manterá as portas abertas até sexta-feira para que os clientes possam realizar os últimos pedidos na loja.