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Doze farmácias são retiradas do Farmácia Popular; veja a lista

Medida atinge unidades de oito estados

Por Dry Alves, ContilNet
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Doze farmácias são retiradas do Farmácia Popular; veja a lista
Unidades deixam o Farmácia Popular/Foto: Reprodução

Doze farmácias localizadas em oito estados brasileiros foram descredenciadas do programa Farmácia Popular. Com a decisão, os estabelecimentos deixam de fornecer medicamentos gratuitos ou subsidiados pela iniciativa federal.

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Segundo os despachos, a maior parte dos descredenciamentos ocorreu após análises técnicas apontarem irregularidades. Em um dos casos, o ato foi fundamentado em outro dispositivo das regras do programa, sem detalhar o motivo específico.

Minas Gerais concentra quatro unidades atingidas pela medida. Espírito Santo e Goiás aparecem com duas farmácias cada. Também há estabelecimentos descredenciados no Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Confira a lista:

  • Drogaria Praia de Itaparica Ltda. — Vila Velha (ES);
  • Drogaria Saúde Global Ltda. — Parnamirim (RN);
  • Nunes & Suzuki Drogaria Ltda. — Meridiano (SP);
  • Drogaria e Farmácia Farmacity Ltda. — Forquilhinha (SC);
  • Movisa Medicamentos e Perfumaria Ltda. — Goiânia (GO);
  • Renan Barbosa Viana & Cia Ltda. — Porto Esperidião (MT);
  • Drogaria Araujo S.A. — Contagem (MG);
  • Atacadão Pharma 2 Ltda. — Luziânia (GO);
  • Marcos Gomes de Azevedo Ltda. — Coluna (MG);
  • Maria Gorette Medicamentos Ltda. — Água Doce do Norte (ES);
  • Drogaria J & M Benfica Ltda. — Manhuaçu (MG);
  • Farmácia Gustavo A. Rocha Ltda. — Passo do Sobrado (RS).

O descredenciamento alcança as unidades vinculadas aos CNPJs relacionados nos atos. Isso não significa necessariamente o fechamento das empresas, mas impede a continuidade do atendimento pelo Farmácia Popular nos estabelecimentos citados.

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), nas páginas 63 e 64.

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