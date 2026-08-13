Doze farmácias são retiradas do Farmácia Popular; veja a lista

Unidades deixam o Farmácia Popular/Foto: Reprodução

Doze farmácias localizadas em oito estados brasileiros foram descredenciadas do programa Farmácia Popular. Com a decisão, os estabelecimentos deixam de fornecer medicamentos gratuitos ou subsidiados pela iniciativa federal.

Segundo os despachos, a maior parte dos descredenciamentos ocorreu após análises técnicas apontarem irregularidades. Em um dos casos, o ato foi fundamentado em outro dispositivo das regras do programa, sem detalhar o motivo específico.

Minas Gerais concentra quatro unidades atingidas pela medida. Espírito Santo e Goiás aparecem com duas farmácias cada. Também há estabelecimentos descredenciados no Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Confira a lista:

Drogaria Praia de Itaparica Ltda. — Vila Velha (ES);

Drogaria Saúde Global Ltda. — Parnamirim (RN);

Nunes & Suzuki Drogaria Ltda. — Meridiano (SP);

Drogaria e Farmácia Farmacity Ltda. — Forquilhinha (SC);

Movisa Medicamentos e Perfumaria Ltda. — Goiânia (GO);

Renan Barbosa Viana & Cia Ltda. — Porto Esperidião (MT);

Drogaria Araujo S.A. — Contagem (MG);

Atacadão Pharma 2 Ltda. — Luziânia (GO);

Marcos Gomes de Azevedo Ltda. — Coluna (MG);

Maria Gorette Medicamentos Ltda. — Água Doce do Norte (ES);

Drogaria J & M Benfica Ltda. — Manhuaçu (MG);

Farmácia Gustavo A. Rocha Ltda. — Passo do Sobrado (RS).

O descredenciamento alcança as unidades vinculadas aos CNPJs relacionados nos atos. Isso não significa necessariamente o fechamento das empresas, mas impede a continuidade do atendimento pelo Farmácia Popular nos estabelecimentos citados.

As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), nas páginas 63 e 64.