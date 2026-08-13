13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Lúcio Mauro Filho fala sobre tratamento de câncer de intestino
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti

Mega-Sena acumula e quatro apostas do Acre acertam a quadra

. Conforme os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, três apostas foram registradas em Rio Branco e uma em Xapuri

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mega-Sena acumula e quatro apostas do Acre acertam a quadra
Apostas da Mega-Sena; concurso 3.044 não teve ganhadores na faixa principal, enquanto quatro apostas do Acre acertaram quatro dezenas/Foto Reprodução

O concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (13), terminou sem ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou para o próximo concurso, previsto para sábado (15), com estimativa de R$ 38 milhões.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Os números sorteados foram: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58.

No Acre, quatro apostas acertaram quatro dezenas e foram premiadas na faixa da quadra. Conforme os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, três apostas foram registradas em Rio Branco e uma em Xapuri.

Em Rio Branco, uma aposta feita pelo Internet Banking Caixa, na modalidade simples, recebeu R$ 1.288,19. Outra aposta, registrada na Lotérica Bilionária, foi um bolão e teve prêmio de R$ 1.288,14, conforme a relação oficial.

Também na capital, uma aposta simples realizada na Lotérica do Mercado acertou a quadra e recebeu R$ 1.288,19.

Em Xapuri, uma aposta feita por meio das Loterias em Canais Eletrônicos também acertou quatro números e recebeu R$ 1.288,19.

Ao todo, 16 apostas acertaram a quina no concurso e cada uma recebeu R$ 61.152,83. Outras 1.252 apostas fizeram a quadra e foram premiadas com R$ 1.288,19, valor correspondente à faixa da aposta simples.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (15). A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.