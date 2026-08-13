Mega-Sena acumula e quatro apostas do Acre acertam a quadra

. Conforme os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, três apostas foram registradas em Rio Branco e uma em Xapuri

Apostas da Mega-Sena; concurso 3.044 não teve ganhadores na faixa principal, enquanto quatro apostas do Acre acertaram quatro dezenas/Foto Reprodução

O concurso 3.044 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (13), terminou sem ganhadores na faixa principal. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, e o prêmio acumulou para o próximo concurso, previsto para sábado (15), com estimativa de R$ 38 milhões.

Os números sorteados foram: 04 – 15 – 17 – 40 – 55 – 58.

No Acre, quatro apostas acertaram quatro dezenas e foram premiadas na faixa da quadra. Conforme os dados divulgados pela Caixa Econômica Federal, três apostas foram registradas em Rio Branco e uma em Xapuri.

Em Rio Branco, uma aposta feita pelo Internet Banking Caixa, na modalidade simples, recebeu R$ 1.288,19. Outra aposta, registrada na Lotérica Bilionária, foi um bolão e teve prêmio de R$ 1.288,14, conforme a relação oficial.

Também na capital, uma aposta simples realizada na Lotérica do Mercado acertou a quadra e recebeu R$ 1.288,19.

Em Xapuri, uma aposta feita por meio das Loterias em Canais Eletrônicos também acertou quatro números e recebeu R$ 1.288,19.

Ao todo, 16 apostas acertaram a quina no concurso e cada uma recebeu R$ 61.152,83. Outras 1.252 apostas fizeram a quadra e foram premiadas com R$ 1.288,19, valor correspondente à faixa da aposta simples.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (15). A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos até as 20h do dia do sorteio, em casas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.