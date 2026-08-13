13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Lúcio Mauro Filho fala sobre tratamento de câncer de intestino
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti

Escolas do Acre terão protocolo contra racismo e selo de boas práticas

Medida prevê escuta de alunos e famílias

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Escolas do Acre terão protocolo contra racismo e selo de boas práticas
Combate ao racismo entrará no currículo/Foto: Daniel Aley

As escolas estaduais do Acre deverão adotar um protocolo para prevenir e responder a casos de racismo no ambiente escolar. A medida prevê o registro das ocorrências, o encaminhamento dos casos e a criação de espaços de escuta para estudantes e familiares.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

As novas diretrizes também determinam que a história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena sejam trabalhadas durante todo o ano letivo, e não apenas no Dia dos Povos Indígenas ou no Dia da Consciência Negra.

Os temas deverão aparecer nos currículos, nos projetos político-pedagógicos e em atividades de História, Língua Portuguesa, Artes, Geografia, Ciências, Matemática e Educação Infantil.

A rede estadual deverá oferecer formação continuada sobre racismo estrutural, práticas antirracistas, diversidade e uso adequado de materiais didáticos. Também estão previstas rodas de conversa, exposições, feiras de literatura e oficinas culturais.

As escolas que apresentarem avanços na aplicação das medidas poderão receber certificado e um selo de reconhecimento pelas boas práticas antirracistas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.