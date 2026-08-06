Espaço Sebrae evidencia potencial de empreendedores acreanos durante Expoacre 2026

Doces, biscoitos, artesanato e cosméticos são alguns dos destaques disponíveis aos visitantes do Espaço Sebrae na Expoacre 2026. A Vitrine Gastronômica e a Loja Colaborativa promovem a comercialização e a valorização de produtos que representam o potencial empreendedor acreano.

Os itens apresentados nesses ambientes são de produção artesanal e atraem a atenção do público. Na Vitrine Gastronômica, os sabores e a identidade da Amazônia são um diferencial, conforme declara a empreendedora Lucilene Gomes, da Sabor Nativo.

“Meu produto é um doce regional, amazônico. Os doces artesanais feitos diretamente da polpa do cupuaçu estão sendo um sucesso aqui na feira”, declarou a proprietária da empresa Sabor Nativo.

Na Loja Colaborativa, produções autorais demonstram o talento dos pequenos negócios locais, em uma vitrine que apresenta artesanato, óleos essenciais e cosméticos com ingredientes amazônicos, e muito mais.

Para Poliana Araújo, da empresa Atração Amazônica, participar da Expoacre dá visibilidade à sua marca autoral de cosméticos. “O networking que fazemos aqui é muito importante, as pessoas veem a minha marca e se interessam. Somos o único laboratório de cosméticos do estado do Acre, com produtos que levam manteigas e óleos da região amazônica”, disse.

O diretor técnico do Sebrae, Kleber Campos, destaca o papel da instituição: “Trabalhamos para conectar os pequenos negócios a novas oportunidades. Esses espaços permitem que os empreendedores divulguem seus produtos e fortaleçam suas marcas”.

Ao promover a participação de empreendedores de diferentes segmentos, o Sebrae contribui para ampliar a visibilidade dos pequenos negócios acreanos, valorizando a identidade regional e impulsionando o desenvolvimento econômico do estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom