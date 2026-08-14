Como turistas estrangeiros podem ter internet no Brasil sem usar um chip físico

As primeiras horas de uma viagem podem ser mais difíceis quando o turista chega ao Brasil sem acesso à internet móvel. Para se locomover e organizar a estadia, é essencial ter acesso a mapas, mensagens do hotel, aplicativos de tradução, reservas online e serviços de transporte por aplicativo. Enquanto a compra de um chip físico local pode exigir uma visita a uma loja e a troca do cartão no celular, os custos do roaming internacional podem aumentar rapidamente.

Uma alternativa mais simples é contratar um plano digital antes da viagem. O eSIM da Yesim para o Brasil pode ser comprado online, instalado em um celular compatível e ativado quando o turista estiver pronto para utilizá-lo. Segundo a Yesim, é possível dispensar completamente o chip físico: basta selecionar o destino e o plano, realizar o pagamento online, receber os dados do eSIM e instalar o perfil no aparelho. Como a maioria dos planos é voltada apenas para dados móveis, os usuários podem fazer chamadas por meio de aplicativos de mensagens, como Viber, WhatsApp ou Telegram.

O que é um eSIM?

Um eSIM é um chip digital integrado a determinados celulares e outros dispositivos compatíveis. Em vez de inserir um cartão removível, o usuário pode baixar um plano de telefonia móvel por meio de um código QR, de um aplicativo ou das configurações do próprio celular. Em muitos aparelhos compatíveis, o chip principal do viajante pode continuar funcionando enquanto o eSIM é utilizado para dados móveis.

Antes de comprar um eSIM para Brasil, é importante verificar se o celular é compatível com a tecnologia eSIM e se não está bloqueado pela operadora do país de origem. O perfil deve ser instalado antes da viagem, de preferência enquanto o usuário estiver conectado a uma rede Wi-Fi estável. Segundo a Yesim, o tempo de ativação pode variar de acordo com o pacote escolhido, o país e a operadora parceira.

Principais vantagens de usar um eSIM no Brasil

Um cartão virtual eSIM oferece diversas vantagens práticas:

Não é necessário remover o chip físico do celular nem correr o risco de perdê-lo.

O plano pode ser contratado antes mesmo do embarque.

Os dados móveis podem ser usados para reservas, tradução, mensagens e navegação.

O consumo de dados e as recargas podem ser controlados por meio de um app de eSIM .

O turista passa a depender menos de redes Wi-Fi públicas.

Dependendo do aparelho e da operadora, o chip original pode continuar ativo.

Um eSIM internacional também é vantajoso para turistas que visitam vários países. Em vez de comprar um novo chip físico em cada destino, o viajante pode gerenciar digitalmente planos locais, regionais ou globais. Atualmente, a Yesim oferece opções de conectividade específicas para cada país, além de planos regionais e globais.

Como configurar um cartão eSIM Brasil

Em poucos passos, o viajante pode configurar um cartão eSIM Brasil:

Verifique se o celular é compatível com a tecnologia eSIM e está desbloqueado para uso com outras operadoras. Escolha um plano para o Brasil que corresponda à duração da viagem, às suas necessidades de internet e ao orçamento disponível. Faça o pagamento pela plataforma online do provedor. Instale o perfil utilizando o código QR recebido ou a opção de instalação disponibilizada pelo aplicativo. Mantenha o eSIM de viagem desativado até o momento indicado para a ativação. Ao chegar ao Brasil, selecione o eSIM como linha principal para dados móveis e siga as instruções fornecidas pelo provedor.

Para evitar o uso acidental do roaming internacional, é recomendável salvar as instruções de configuração para consulta offline. Também vale a pena identificar claramente os perfis do celular, usando nomes como “Chip principal” e “eSIM Brasil”.

Quando um eSIM é mais útil no Brasil?

Desde o momento da chegada, o viajante já pode aproveitar as vantagens de um eSIM Brasil turista. No aeroporto, ele permite acessar aplicativos de viagem, informações da hospedagem e mensagens enviadas pelo anfitrião ou motorista. Durante o passeio, também facilita o uso de mapas, a busca por restaurantes, a compra de ingressos online, a tradução de conteúdos e a comunicação.

Além disso, pode ajudar profissionais que trabalham remotamente a acessar e-mails, participar de reuniões e consultar arquivos armazenados na nuvem. Para obter melhor desempenho em atividades que consomem muitos dados, é recomendável utilizar uma rede Wi-Fi segura, pois a qualidade da conexão móvel pode variar conforme a região e a rede disponível. Segundo a Anatel, a cobertura móvel depende da infraestrutura e dos acordos de compartilhamento de rede existentes em cada localidade.

Breve comparação com outros provedores de eSIM

Os viajantes não devem considerar apenas o preço mais baixo, mas também a quantidade de dados oferecida e o período de validade do plano. Também é importante verificar se o pacote inclui somente dados móveis, se permite o compartilhamento de internet e em que momento o plano é ativado.

Para quem pretende visitar vários destinos, um cartão internacional eSIM permite gerenciar diferentes planos de dados sem trocar o chip físico em cada país.

Airalo, Holafly e Nomad estão entre os concorrentes da Yesim no mercado de eSIM para viagens. Todas essas opções permitem que os turistas comprem dados móveis digitais sem precisar visitar uma loja de chips no país de destino. As principais diferenças costumam estar na duração dos planos, na quantidade de dados, nas regras para uso de hotspot, na cobertura, no atendimento ao cliente e no preço.

Perguntas frequentes

Em quantos países o eSIM funciona?

A cobertura depende do provedor e do plano escolhido. Segundo a Yesim, suas opções de conectividade estão disponíveis em mais de 200 destinos, com planos locais, regionais e globais.

Como a Yesim se diferencia de outros provedores?

Os planos da Yesim, incluindo opções pré-pagas e pacotes flexíveis de dados, podem ser comprados e gerenciados pelo site e pelo aplicativo. Os materiais promocionais da empresa também destacam recursos como instalação com poucos cliques e suporte disponível 24 horas por dia.

É possível instalar o eSIM antes da viagem?

Sim. Ao instalar o eSIM antes da partida, o viajante pode aproveitar uma conexão Wi-Fi estável e resolver possíveis problemas de configuração antes do voo. A ativação deve ser feita de acordo com as instruções fornecidas para o pacote escolhido.

Conclusão

Um eSIM para viagens oferece uma forma prática de organizar o acesso à internet no exterior antes mesmo da chegada ao Brasil. Com ele, não é necessário lidar com outro cartão de plástico, procurar uma loja de chips ou depender exclusivamente do Wi-Fi de aeroportos e hotéis. Os passos mais importantes são verificar a compatibilidade do aparelho, escolher a quantidade adequada de dados, instalar o perfil com antecedência e ativá-lo conforme as instruções.

Ao adquirir um plano elegível pelo app Yesim, os viajantes podem utilizar o código promocional YESIMADS10. Antes de concluir o pagamento, é importante verificar o preço total, o período de validade, a cobertura e as condições do pacote de dados.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom