Ex-marido nega acusações de agressão feitas por Clara Aguilar e diz que tratará na Justiça

Influenciadora e ex-BBB Clara Aguilar relatou lesão física, chantagens e impasse em partilha de bens/ Foto: Reprodução

O produtor musical Giu Daga se pronunciou neste domingo (16) sobre as acusações de agressão, ameaças e chantagem feitas por sua ex-mulher, a influenciadora e ex-participante do Big Brother Brasil 14 Clara Aguilar. Em nota divulgada por sua assessoria jurídica nas redes sociais, o artista contestou as alegações publicadas pela influenciadora no sábado (15) e informou que a disputa será conduzida na esfera judicial.

No comunicado, a defesa de Daga declarou que o encerramento de relacionamentos envolve dinâmicas complexas que não se reduzem a relatos unilaterais.

“A exposição pública de acusações e narrativas distorcidas induz o público a conclusões equivocadas e não reflete a verdade dos fatos”, afirmou a nota. O produtor acrescentou que optou por não prolongar debates em ambientes virtuais e que apresentará seus argumentos nos tribunais.

A manifestação ocorre após Clara Aguilar publicar um vídeo relatando dificuldades no processo de divórcio, anunciado em abril de 2025. Na gravação, a influenciadora declarou que tenta formalizar a separação há dois anos e acusou o ex-marido de recusa em assinar os papéis, além de relatar episódios de violência física e psicológica.

Entre os fatos narrados, Clara afirmou ter sofrido uma fratura no dedo decorrente de um empurrão durante uma discussão. A influenciadora também declarou ser alvo de chantagens relacionadas à guarda do filho do casal e a ameaças de processos judiciais envolvendo gravações de conteúdo digital.

A ex-BBB detalhou ainda divergências sobre a divisão de bens. Segundo relato da influenciadora, o casamento foi celebrado sob o regime de comunhão parcial, mas o produtor estaria pleiteando metade do patrimônio acumulado, situação que ela contesta ao afirmar ter custeado os bens de forma individual. Clara relatou que o desgaste do impasse tem impactado sua saúde mental e rotina pessoal.