Feijó proíbe veículos na área de banhistas durante o Festival de Praia

Medida busca proteger todos os banhistas/Foto: Reprodução

A permanência de veículos na área reservada aos banhistas será proibida durante dois dias do Festival de Praia de Feijó. A restrição valerá em 22 e 23 de agosto, período em que é esperado o maior fluxo de pessoas no local.

Carros e motocicletas deverão permanecer exclusivamente nos estacionamentos demarcados e sinalizados pela organização. Somente veículos autorizados ou vinculados aos órgãos responsáveis pelo evento poderão entrar na área restrita.

A medida busca reduzir o risco de acidentes diante da presença de crianças, adolescentes, idosos e outros frequentadores na faixa destinada ao lazer.

A organização do festival deverá trabalhar em conjunto com os órgãos municipais para instalar a sinalização e orientar os motoristas sobre os pontos permitidos para estacionamento.

O decreto aplica-se exclusivamente ao sábado e ao domingo do festival. Nos demais dias, continuam valendo as regras habituais de circulação e estacionamento na região.