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Fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morre aos 40 anos nos EUA

Atleta competiu recentemente na categoria 212 e integrou o top 10 do Mr. Olympia em 2018

Por Redação ContilNet
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Fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morre aos 40 anos nos EUA
Dwayne Quamina, ex-Top 10 do Mr. Olympia, morre aos 40 anos/ Foto: Reprodução

O fisiculturista norte-americano Dwayne Quamina morreu neste domingo (16), aos 40 anos, nos Estados Unidos. O anúncio da morte foi feito por sua esposa, Leah Jerez, por meio de publicação em redes sociais. A causa do óbito não foi informada pela família.

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Quamina vinha em rotina recente de apresentações no circuito profissional. A última participação do atleta ocorreu no Lenda Murray Atlanta Pro, em que encerrou a disputa da categoria 212 na sexta colocação.

Além da trajetória no fisiculturismo, o atleta atuou como veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos antes de se dedicar integralmente às competições de alto rendimento.

O resultado de maior destaque na carreira de Quamina ocorreu em 2018, quando alcançou a décima posição na categoria 212 da edição daquele ano do Mr. Olympia, considerada a principal competição do fisiculturismo mundial.

A categoria 212 estabelece o limite de peso dos atletas em até 212 libras (aproximadamente 96,1 kg), exigindo controle rigoroso de volume muscular e definição física nas apresentações oficiais diante dos árbitros.

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