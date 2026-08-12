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Gaby Amarantos fecha Semana da Diversidade com show em Rio Branco

Evento ocorrerá entre 5 e 13 de setembro

Por Dry Alves, ContilNet
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Gaby Amarantos fecha Semana da Diversidade com show em Rio Branco
Cantora será atração na Parada do Orgulho/Foto: Reprodução

A cantora Gaby Amarantos será a principal atração do encerramento da 20ª Semana Acreana da Diversidade, marcada para ocorrer entre os dias 5 e 13 de setembro, em Rio Branco. O show será realizado durante a tradicional Parada do Orgulho LGBTI+, que deve reunir cerca de 20 mil pessoas.

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Vencedora do Grammy Latino, a artista paraense subirá ao palco no dia 13 de setembro. Conhecida nacionalmente por misturar ritmos amazônicos, música eletrônica e pop, Gaby levará ao público sucessos que marcaram sua trajetória.

Além da apresentação nacional, a programação contará com cantores e bandas acreanas. A proposta é ampliar a participação dos talentos locais e abrir espaço para diferentes expressões da produção cultural do estado.

Outra etapa prevista é a escolha da Realeza da Parada, atividade que tradicionalmente integra a mobilização da comunidade e antecede o evento principal.

Ao longo de nove dias, a Semana Acreana da Diversidade também reunirá ações de cultura, esporte, empreendedorismo e cidadania. A programação terá como foco a promoção dos direitos humanos, o combate ao preconceito e a valorização da diversidade.

Os horários, locais e demais atrações ainda deverão ser divulgados pela organização.

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