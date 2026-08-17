Grupo Casas Bahia entra com pedido de recuperação judicial

Varejista cita juros altos, restrição de crédito e fracasso em captação de recursos no mercado

Empresa apontou taxas de juros elevadas e restrição de crédito entre as causas da crise/ Foto: Reprodução

O Grupo Casas Bahia protocolou um pedido de recuperação judicial na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. A decisão da diretoria da varejista foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No documento encaminhado ao órgão regulador do mercado financeiro, a administração da empresa justifica a medida pelo agravamento de sua situação econômico-financeira ao longo dos últimos trimestres.

Entre os fatores apontados pela companhia para a deterioração do caixa estão o cenário macroeconômico adverso, caracterizado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o encarecimento das linhas de financiamento e o represamento do crédito no país.

A direção da varejista destacou ainda no comunicado que a combinação de juros altos com restrições na oferta de crédito reduziu o poder de compra dos consumidores e pressionou o capital de giro necessário para a manutenção das operações do grupo.

A empresa informou também aos acionistas e investidores que não obteve êxito na concretização de alternativas de captação de liquidez que vinham sendo negociadas nos últimos meses como tentativa de reestruturação do endividamento fora da esfera judicial.

Com a entrada do pedido na Justiça, a companhia busca suspender temporariamente as cobranças de credores para apresentar um plano formal de reorganização de dívidas e prazos de pagamento.