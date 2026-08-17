17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Atriz de Pânico e Nashville, Hayden Panettiere morre aos 36 anos
Filha de Cindy Crawford diz atrair entidades e lembra exorcismo que sofreu quando criança
Após expor crise financeira, Fiuk vende carro por R$ 51 mil no Pix
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio

Grupo Casas Bahia entra com pedido de recuperação judicial

Varejista cita juros altos, restrição de crédito e fracasso em captação de recursos no mercado

Por Fhagner Soares, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Grupo Casas Bahia entra com pedido de recuperação judicial
Empresa apontou taxas de juros elevadas e restrição de crédito entre as causas da crise/ Foto: Reprodução

O Grupo Casas Bahia protocolou um pedido de recuperação judicial na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo. A decisão da diretoria da varejista foi comunicada ao mercado por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

No documento encaminhado ao órgão regulador do mercado financeiro, a administração da empresa justifica a medida pelo agravamento de sua situação econômico-financeira ao longo dos últimos trimestres.

Entre os fatores apontados pela companhia para a deterioração do caixa estão o cenário macroeconômico adverso, caracterizado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o encarecimento das linhas de financiamento e o represamento do crédito no país.

A direção da varejista destacou ainda no comunicado que a combinação de juros altos com restrições na oferta de crédito reduziu o poder de compra dos consumidores e pressionou o capital de giro necessário para a manutenção das operações do grupo.

A empresa informou também aos acionistas e investidores que não obteve êxito na concretização de alternativas de captação de liquidez que vinham sendo negociadas nos últimos meses como tentativa de reestruturação do endividamento fora da esfera judicial.

Com a entrada do pedido na Justiça, a companhia busca suspender temporariamente as cobranças de credores para apresentar um plano formal de reorganização de dívidas e prazos de pagamento.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.