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Jorge e Thor iniciam campanha com ato que conecta militância acreana ao lançamento de Lula

Super Live vai conectarilitantes de diferentes regiões do estado ao lançamento das campanhas; Jorge participa diretamente de São Bernardo, no ato de Lula, enquanto Thor estará com a militância em Rio Branco

Por Redação ContilNet
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Jorge e Thor iniciam campanha com ato que conecta militância acreana ao lançamento de Lula

As campanhas de Jorge Viana ao Senado, Thor Dantas ao Governo do Acre e Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República realizam, neste domingo, 16 de agosto, o primeiro ato de campanha das eleições de 2026 no Acre, com uma mobilização que pretende integrar militantes de diferentes regiões do estado por meio de uma Super Live.

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O candidato ao Senado pela Frente Ampla pelo Acre, Jorge Viana, estará em São Bernardo do Campo (SP), onde participa do ato de lançamento da candidatura de Lula à Presidência da República. De lá, Jorge fará uma participação ao vivo, conectando o lançamento nacional à mobilização acreana.

Em Rio Branco, o candidato ao Governo do Acre Thor Dantas estará presencialmente com a militância, apoiadores, candidatos, dirigentes partidários e lideranças da Frente Ampla pelo Acre, formada por PT, PCdoB e PV, que integram a Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), PSB e Podemos. O encontro começa às 8h, no auditório da Livraria Paim.

A proposta traz um formato inovador de mobilização, usando a tecnologia para aproximar a militância espalhada pelos municípios acreanos. Além do encontro em Rio Branco, militantes e candidatos estarão reunidos em diferentes pontos do estado e poderão participar simultaneamente do ato, acompanhando a programação e interagindo por meio da transmissão ao vivo.

A Super Live será o elo entre essas diferentes mobilizações, conectando Rio Branco, municípios do interior e São Bernardo do Campo, onde estará Jorge Viana. A iniciativa permite que a militância participe do primeiro ato de campanha sem precisar se deslocar até a capital, ampliando o alcance da mobilização para todo o Acre.

O lançamento marca oficialmente o início da caminhada eleitoral da Frente Ampla pelo Acre, reunindo as candidaturas de Thor Dantas ao Governo do Acre e Jorge Viana ao Senado em sintonia com a campanha de Lula à Presidência da República.

Serviço

📅 Data: Domingo, 16 de agosto
⏰ Horário: 8h
📍 Local em Rio Branco: Auditório da Livraria Paim
📌 Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 182 – Centro – Rio Branco/AC

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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