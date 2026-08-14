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Tem filhos e está conhecendo alguém? Saiba a hora certa de contar

Psicóloga explica qual o momento ideal para revelar a existência de filhos no início do namoro.

Por Redação ContilNet
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Tem filhos e está conhecendo alguém? Saiba a hora certa de contar
Getty Images

Especialista Alessandra Araújo analisa a influência do medo da rejeição no início dos encontros e como a transparência ajuda a filtrar expectativas românticas.

Conhecer novas pessoas e iniciar um envolvimento amoroso exige equilibrar expectativas, afinidades e responsabilidades individuais. Uma das dúvidas mais frequentes entre mães e pais solteiros é determinar o momento certo de revelar a existência de filhos sem gerar desconforto ou afastamento precoce.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, a postura transparente é a ferramenta mais eficaz para construir vínculos saudáveis.

“A omissão quase nunca nasce de má-fé, mas do medo de ser descartado antes de ter a chance de se mostrar por inteiro. A sinceridade passa a ser um ato de alinhamento para relações sem máscaras”, explicou a psicóloga Alessandra Araújo em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Medo da rejeição, descoberta por terceiros e maturidade emocional

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, a especialista destacou os principais aspectos comportamentais dessa fase:

  • Momento de Revelar: Não há um cronômetro exato, mas a informação deve ser compartilhada antes que o envolvimento emocional se aprofunde.

  • A ‘Vitrine Perfeita’: Experiências passadas traumatizantes fazem com que muitas pessoas tentem parecer impecáveis no início, omitindo a rotina parental por receio de abandono.

  • Sinal de Alerta: Descobrir que o parceiro tem filhos através de redes sociais ou terceiros gera desconfiança, revelando vulnerabilidade do outro quanto à capacidade de criar intimidade.

  • Filtro de Intenções: Apresentar a vida com transparência afasta quem busca apenas algo casual e aproxima pessoas alinhadas com projetos de futuro sólidos.

Qual é a hora certa de contar para a pessoa com quem estou saindo que tenho filhos?

A revelação deve ocorrer no início da convivência, idealmente antes do aprofundamento emocional, permitindo que ambos alinhem suas expectativas para a relação.

Por que algumas pessoas escondem que têm filhos no início de um namoro?

Segundo psicólogos, isso geralmente ocorre pelo medo da rejeição rápida ou do abandono, e não por intenções maliciosas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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