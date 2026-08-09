Justiça solta ex-jogador Jadson após prisão por suspeita de violência doméstica

Boletim de ocorrência aponta que vítima apresentou marcas no pescoço após discussão do casal/ Foto: Reprodução

Menos de um dia após ter sido detido em decorrência de uma ocorrência de violência doméstica contra a companheira, o ex-jogador de futebol Jadson foi solto pela Justiça neste domingo (9/8). O caso ocorreu no município de Cambé, no norte do Paraná.

A liberação foi confirmada em nota oficial assinada pelo advogado Júlio César de Liz e divulgada no perfil do ex-atleta no Instagram. No comunicado, a defesa sustentou que a investigação está em etapa preliminar e que o cliente é amparado pela presunção de inocência.

“Após análise do caso, o Poder Judiciário reconheceu não haver fundamento para mantê-lo preso, concedendo-lhe a liberdade. Por tramitar o feito em segredo de justiça e em respeito a todos os envolvidos e suas famílias, a defesa não discutirá os fatos pela imprensa, reservando os esclarecimentos ao foro adequado”, declarou o defensor no texto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar e repassado à Polícia Civil, a companheira de Jadson relatou que o casal teve um desentendimento na noite anterior, voltando a discutir no dia seguinte. Na ocasião, o ex-atleta teria segurado a mulher pelo pescoço com as duas mãos, provocando marcas na região.

Ainda segundo o relato prestado aos policiais, a vítima afirmou ter sido agredida em episódios anteriores, mas destacou que não havia feito denúncias formais até então.

Jadson prestou depoimento na delegacia e acabou autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica antes de ter a soltura concedida. Com passagens expressivas por Corinthians, Athletico Paranaense, São Paulo e pela Seleção Brasileira, o ex-meia encerrou a carreira profissional no futebol em 2022.