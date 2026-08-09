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Líder supremo do Irã troca comando do Conselho de Segurança Nacional

General Mohsen Rezaei assume a secretaria do Conselho Supremo de Segurança Nacional

Por Redação ContilNet
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Líder supremo do Irã troca comando do Conselho de Segurança Nacional
Trocas na cúpula ocorrem durante contatos diplomáticos com os EUA e atritos no Oriente Médio/ Foto: Reprodução

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, promoveu neste domingo (9/8) uma reformulação no alto comando da estrutura de segurança e defesa do país. O general Mohsen Rezaei, ex-comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC), foi nomeado para a secretaria do Conselho Supremo de Segurança Nacional e designado como representante direto do líder no órgão.

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A escolha para a secretaria executiva do conselho foi oficializada pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. O posto centraliza a coordenação das diretrizes de segurança interna e a articulação da política externa em Teerã.

Ao mesmo tempo, a indicação de Rezaei para representar o gabinete do líder supremo concede ao general veterano voz ativa nas deliberações em nome de Khamenei, autoridade final sobre as decisões estratégicas do regime.

Rezaei, de 74 anos, chefiou a Guarda Revolucionária por aproximadamente 17 anos, com atuação destacada durante a Guerra Irã-Iraque (1980-1988). A entrada do militar na cúpula decisória fortalece o peso dos quadros históricos do exército ideológico iraniano.

Com a reestruturação, Mohammad Bagher Zolghadr deixa a secretaria do conselho e passa a exercer a função de conselheiro político do líder supremo. Anteriormente, Zolghadr ocupava o posto de representante de Khamenei no colegiado e participava de tratativas sobre as condições do país para a navegação no Estreito de Ormuz.

As movimentações ocorrem em um cenário de pressão militar e sanções econômicas articuladas por Estados Unidos e Israel, enquanto representantes de Teerã mantêm contatos diplomáticos com os americanos. O Conselho Supremo de Segurança Nacional reúne chefias políticas, militares e de inteligência do país.

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