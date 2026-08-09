Pergunta confusa no Passa ou Repassa faz Celso Portiolli consultar inteligência artificial ao vivo

Dúvida em rodada entre Naiara Azevedo e Leuriscleia exigiu tira-teima no aplicativo

Apresentador consultou aplicativo ao vivo antes de aplicar a penalidade do jogo/ Foto: Reprodução

Uma pergunta ambígua provocou divergência entre os participantes do quadro Passa ou Repassa durante o programa Domingo Legal deste domingo (9/8), no SBT. O impasse no palco foi tão grande que o apresentador Celso Portiolli precisou recorrer a um aplicativo de inteligência artificial para validar a resposta oficial da disputa.

A situação ocorreu na rodada disputada pela cantora sertaneja Naiara Azevedo e pela personagem Leuriscleia, interpretada pelo humorista Gutierrez Castro. A questão lida por Portiolli aos competidores foi: “Como é chamado o cônjuge do sexo feminino?”.

Naiara acionou a atração e respondeu: “É o marido”. A formulação do enunciado gerou debate no estúdio sobre qual termo deveria ser considerado. “O cônjuge do feminino é o masculino: marido”, argumentou um dos participantes no palco. “Se fosse do masculino, seria a esposa.”

Diante do impasse e das interpretações conflitantes sobre a gramática da pergunta, Portiolli interrompeu o andamento do jogo. “A pergunta é confusa”, admitiu o apresentador, antes de pegar o telefone para fazer a consulta diretamente à inteligência artificial.

Após ler o retorno da ferramenta, o comunicador anunciou o veredicto do aplicativo: “O cônjuge do sexo feminino é chamado esposa”. Com a definição confirmada pela tecnologia, a resposta de Naiara Azevedo foi considerada incorreta, e a cantora acabou levando uma tortada no rosto aplicada por Leuriscleia.