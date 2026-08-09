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Menino surpreende equipe de TV com mensagem para o pai que morreu

Depoimento foi gravado durante as ações de cobertura especial do telejornal para o Dia dos Pais

Por Redação ContilNet
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Menino surpreende equipe de TV com mensagem para o pai que morreu
Depoimento foi gravado durante as ações de cobertura especial do telejornal para o Dia dos Pais/ Foto: Globo

 Uma gravação de reportagem especial para o telejornal RJ2 em um shopping do Rio de Janeiro, no sábado (8/8), registrou um depoimento inesperado na véspera do Dia dos Pais.

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Durante o trabalho da equipe de jornalismo, o pequeno Cleuber, de 8 anos, abordou a repórter Victória Henrique e pediu para enviar uma mensagem em vídeo ao pai, que morreu antes de seu nascimento.

Ao falar para a câmera, a criança fez uma declaração direcionada ao familiar. “Oi, pai. Eu espero que você seja muito feliz no céu. Aproveita muito com Jesus. Eu sei que mesmo você tendo morrido, eu ainda vou te amar com todo o meu coração. Um beijo”, disse o menino.

Cleuber explicou à equipe que recebeu o mesmo nome do pai. Ele relatou que, apesar de não ter tido a oportunidade de conhecê-lo, guarda a memória da figura paterna como uma referência em sua vida.

Ao ser questionado pela jornalista sobre o motivo do pedido para gravar o recado, a criança justificou o gesto de carinho. “Porque o meu pai é uma das pessoas mais importantes do mundo para mim. Eu amo ele com todo o meu coração.”

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