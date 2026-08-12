Na fábrica dos novos ônibus, Matheus Paiva cobra segurança e acessibilidade para cadeirantes

O vereador Matheus Paiva, vice-presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Rio Branco, acompanhou o prefeito Alysson Bestene e outros dois vereadores em uma visita à fábrica responsável pela produção dos novos ônibus que irão reforçar o transporte coletivo da capital.

Durante a visita, Matheus conheceu de perto os veículos que estão sendo produzidos para Rio Branco e acompanhou detalhes relacionados à estrutura, segurança, conforto e, principalmente, aos equipamentos de acessibilidade.

Um dos principais pontos de atenção do vereador foi o sistema de acessibilidade dos ônibus, especialmente a plataforma destinada ao embarque e desembarque de passageiros que utilizam cadeira de rodas.

Para Matheus, a renovação da frota representa uma oportunidade importante para melhorar o transporte coletivo da capital, mas é fundamental garantir que os equipamentos de acessibilidade funcionem corretamente no dia a dia, com segurança e eficiência.

“Agora, a acessibilidade precisa funcionar na prática. Não basta o ônibus ter uma plataforma para cadeirante. Ela precisa funcionar, ser segura e permitir que a pessoa embarque e desembarque com dignidade. Estamos olhando esses detalhes justamente para que o passageiro tenha um transporte melhor quando esses ônibus chegarem a Rio Branco”, destacou.

A visita ocorre antes da chegada dos 60 novos ônibus que irão reforçar o transporte coletivo de Rio Branco. Segundo o vereador, acompanhar o processo ainda na fábrica permite conhecer os veículos de perto e verificar aspectos que serão importantes para a população.

“Como vice-presidente da Comissão de Transporte, entendo que nosso papel também é acompanhar e fiscalizar. Estamos vindo até a fábrica para conhecer os ônibus antes que eles cheguem à cidade, entender o que está sendo entregue e observar aquilo que pode fazer diferença para quem utiliza o transporte público todos os dias”, afirmou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom