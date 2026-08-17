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“Não sei se foi por questão política”, diz empreendedor ao deixar ponto comercial após quase 10 anos em Sena

Aldemir garante que pretende seguir trabalhando e recomeçar em outro espaço

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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“Não sei se foi por questão política”, diz empreendedor ao deixar ponto comercial após quase 10 anos em Sena
Empreendedor Aldemir Vela/Foto: Reprodução

O empreendedor Aldemir Vela se despediu do ponto comercial onde trabalhou durante quase uma década, comercializando lanches na Praça 25 de Setembro, em Sena Madureira. O espaço, que se tornou bastante conhecido entre os moradores do município, foi devolvido à Prefeitura após uma decisão judicial favorável à administração municipal.

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O ponto pertence ao município e era utilizado por Aldemir por meio de uma concessão, renovada anualmente. Segundo o empreendedor, em novembro de 2025 ele foi surpreendido com um pedido da Prefeitura para que entregasse o espaço.

Aldemir decidiu recorrer à Justiça e conseguiu permanecer no local por mais alguns meses. No entanto, com a decisão judicial favorável ao município, ele precisou deixar definitivamente o ponto em agosto deste ano.

A situação ganhou repercussão porque, segundo Aldemir, existem outros três pontos comerciais na mesma área, mas somente o espaço utilizado por ele foi requerido pela Prefeitura.

O empreendedor afirma que até hoje não sabe exatamente qual foi o motivo que levou a administração municipal a solicitar a devolução do ponto. Ele também não descarta a possibilidade de a questão ter relação com o cenário político local. “Não sei se foi por questão política”, afirma Aldemir

Em um desabafo, Aldemir afirmou que tentou conversar com o prefeito Gerlen Diniz para entender a situação, mas não conseguiu ser recebido pelo gestor.

“Eu sinceramente não sei qual foi o motivo de pedirem o meu ponto. Não sei se foi porque não faço parte do grupo político do prefeito ou se existe outra razão. Eu tentei conversar, procurei uma oportunidade para falar com ele e tentar entender, mas infelizmente não fui recebido. Depois de quase 10 anos trabalhando nesse local, é muito triste ter que sair dessa forma. Mas Deus sabe de todas as coisas. Infelizmente estou tendo que deixar esse espaço, que foi meu local de trabalho durante tantos anos, mas tenho certeza de que Deus vai me abençoar no novo lugar e vou continuar trabalhando”, declarou.

Apesar da despedida, Aldemir garante que pretende seguir trabalhando e recomeçar em outro espaço. Para ele, a saída representa o encerramento de um ciclo de quase dez anos, mas não o fim de sua trajetória como empreendedor.

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