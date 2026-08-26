Novo terremoto de magnitude 5,1 volta a assustar moradores na Colômbia

Serviço Geológico da Colômbia

A população colombiana voltou a entrar em alerta na manhã desta quarta-feira (26/8). Aparelhos de monitoramento registraram um novo abalo sísmico de magnitude 5,1 na região central do país, exatamente duas semanas após um terremoto de magnitude 7,4 provocar destruição massiva, dezenas de mortes e milhares de feridos em diferentes departamentos do país.

De acordo com o Serviço Geológico Colombiano (SGC), o epicentro da nova atividade foi localizado no município de Los Santos, no departamento de Santander. O tremor ocorreu às 11h45 no horário local e teve uma profundidade calculada em 149 quilômetros.

Orientações Oficiais: A Presidência da República da Colômbia informou que mantém equipes de monitoramento em contato com órgãos de gestão de risco e pediu que a população conserve a calma.

Balanço da tragédia recente, estragos e desafios para o governo

O novo sismo acontece no momento em que o país tenta se reconstruir do tremor ocorrido em 10 de agosto, considerado o pior da última década na região. De acordo com os dados e as apurações do portal de notícias Metrópoles, o governo federal e a Unidade Nacional para Gestão de Riscos e Desastres trabalham na assistência às famílias desabrigadas.

Conforme o levantamento técnico e os detalhes apresentados na cobertura do Metrópoles, o panorama da crise sísmica no país organiza-se nos seguintes pontos centrais:

Impacto do Tremor de 10/8: As informações do Metrópoles indicam que o abalo anterior, com epicentro em Chocó, deixou 329 mortos e 260 pessoas desaparecidas;

População Afetada: Segundo divulgado pelo Metrópoles , cerca de 317 mil pessoas foram atingidas diretamente e mais de 4.600 ficaram feridas;

Danos Estruturais: A matéria do Metrópoles aponta que mais de 31,4 mil moradias foram completamente destruídas e outras 175 mil sofreram danos em sua estrutura;

Desafio Político: Conforme registrado pelo Metrópoles, a sucessão de desastres testa o governo recém-empossado do presidente Abelardo de la Espriella, que assumiu com a promessa de descentralizar os investimentos federais.

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades locais de Santander não haviam confirmado o registro de novas vítimas fatais ou grandes desabamentos decorrentes do abalo desta quarta-feira.

FAQ

Onde foi registrado o epicentro do novo terremoto na Colômbia?

Segundo apuração do Metrópoles, o epicentro do tremor de magnitude 5,1 foi localizado no município de Los Santos, no departamento de Santander.

Qual o número de vítimas do grande terremoto que atingiu o país duas semanas atrás?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a Unidade de Gestão de Riscos contabiliza 329 mortos e 260 pessoas desaparecidas decorrentes do tremor do dia 10 de agosto.

O novo abalo provocou novas vítimas ou destruição em Santander?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, a Presidência da Colômbia monitora a situação e até o momento não há confirmação de mortes ou danos graves provocados pelo tremor desta quarta-feira.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles