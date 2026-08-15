15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea

Pablo Marçal registra candidatura à Presidência da República no TSE após decisão liminar

Inelegível, empresário obteve autorização da Justiça Eleitoral para filiação provisória ao PRTB neste sábado

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Pablo Marçal registra candidatura à Presidência da República no TSE após decisão liminar
Plenário do Tribunal Superior Eleitoral analisará o preenchimento dos requisitos legais da chapa/ Foto: Reprodução

O empresário Pablo Marçal (PRTB) protocolou neste sábado (15/8) o registro de sua candidatura à Presidência da República perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A inclusão do nome na disputa ocorre a despeito de sua condição formal de inelegibilidade.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A formalização da proposta foi viabilizada por meio de uma decisão liminar concedida pela Justiça Eleitoral, que assegurou a Marçal o direito de filiação provisória ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para o pleito deste ano.

O pedido formulado pela defesa do empresário será agora submetido à análise dos ministros do TSE, que avaliarão o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento definitivo da chapa, além de julgar eventuais contestações sobre a validade da filiação e os efeitos da inelegibilidade do candidato.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.