Pablo Marçal registra candidatura à Presidência da República no TSE após decisão liminar

Inelegível, empresário obteve autorização da Justiça Eleitoral para filiação provisória ao PRTB neste sábado

Plenário do Tribunal Superior Eleitoral analisará o preenchimento dos requisitos legais da chapa/ Foto: Reprodução

O empresário Pablo Marçal (PRTB) protocolou neste sábado (15/8) o registro de sua candidatura à Presidência da República perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A inclusão do nome na disputa ocorre a despeito de sua condição formal de inelegibilidade.

A formalização da proposta foi viabilizada por meio de uma decisão liminar concedida pela Justiça Eleitoral, que assegurou a Marçal o direito de filiação provisória ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) para o pleito deste ano.

O pedido formulado pela defesa do empresário será agora submetido à análise dos ministros do TSE, que avaliarão o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento definitivo da chapa, além de julgar eventuais contestações sobre a validade da filiação e os efeitos da inelegibilidade do candidato.