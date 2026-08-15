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EUA revogam mais de 750 vistos em ofensiva contra o chamado ‘turismo de nascimento’

Medida foi impulsionada após diretriz assinada pelo presidente Donald Trump no início de agosto

Por Redação ContilNet
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EUA revogam mais de 750 vistos em ofensiva contra o chamado ‘turismo de nascimento’
Legislação dos EUA já veta uso de visto de turismo para obtenção de cidadania de bebês por nascimento/ Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos revogou mais de 750 vistos de estrangeiras como parte de uma ofensiva para coibir o chamado “turismo de nascimento”, prática em que mulheres viajam ao país com o objetivo de dar à luz para garantir a cidadania norte-americana aos filhos. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em entrevista à rede Fox News, na qual detalhou que cerca de 150 documentos foram cancelados apenas nos últimos dias.

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A aceleração nas revogações ocorreu após a assinatura de uma diretriz de combate à prática pelo presidente Donald Trump, em 6 de agosto.

De acordo com o portal Axios, a legislação migratória norte-americana já proíbe a emissão de vistos de turismo quando a motivação principal da viagem é o parto em solo estadunidense para obtenção de nacionalidade automática. Além do cancelamento de vistos, agentes de imigração têm autoridade para barrar a entrada de gestantes estrangeiras caso identifiquem indícios de que o objetivo da viagem seja o nascimento de um filho no país.

Na entrevista, Pigott apontou que o governo investiga redes de aliciamento e indivíduos que utilizam vistos de turismo ou de negócios de forma fraudulenta.

“Temos exemplos de pessoas vindo para os EUA alegando que vão tirar férias por uma semana, ficando até cinco meses, e sendo instruídas sobre como enganar o povo americano e não pagar suas contas médicas”, declarou o porta-voz.

O representante do governo afirmou que há anúncios internacionais comercializando pacotes que prometem facilidades migratórias e orientações para burlar os oficiais consulares. “Estamos colocando um fim a essa fraude”, concluiu.

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