21/08/2026
ContilNet Notícias Logo
21/08/2026
ContilPop
Claudia Raia conta como engravidou naturalmente após tentativas de FIV
Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público

PF investiga Casas Bahia por suspeita de fraude contábil em bônus de gerentes

Apuração mira omissão de juros no cálculo de metas e remuneração variável de funcionários

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
PF investiga Casas Bahia por suspeita de fraude contábil em bônus de gerentes
Grupo tenta renegociar dívidas de R$ 17,3 bilhões enquanto demissões coletivas seguem suspensas/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal instaurou uma investigação para apurar uma suspeita de “maquiagem contábil” na rede varejista Casas Bahia. O objetivo do inquérito é verificar se a empresa adulterou registros financeiros para reduzir ou deixar de pagar bônus e premiações a gerentes de lojas em todo o país.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O foco da apuração está concentrado no mecanismo de metas da companhia, que utiliza o faturamento bruto de cada unidade para determinar a remuneração variável dos trabalhadores.

A suspeita inicial indica que a empresa omitia os juros cobrados nas vendas parceladas dos relatórios de desempenho, contabilizando apenas o valor equivalente à venda à vista das mercadorias.

Conforme os investigadores, a análise avança sobre a utilização da própria estrutura tecnológica da empresa para a consolidação de dados que não refletiam o total das operações comerciais.

A perícia examina dois sistemas internos de acompanhamento de resultados, denominados PRWEB e Looqbox, empregados no monitoramento de metas relativas a móveis, eletrodomésticos, serviços e crédito próprio.

Existem indícios de que as ferramentas foram programadas para expurgar encargos e juros de financiamentos dos balanços apresentados às equipes locais, encolhendo a base de cálculo para a distribuição das gratificações.

O material reunido pela Polícia Federal inclui depoimentos de gerentes que relataram perdas no recebimento das premiações. Ao questionarem a direção sobre as diferenças nos valores, os funcionários ouvidos disseram ter recebido a resposta de que os juros das vendas a prazo pertenciam a instituições financeiras parceiras.

No entanto, ofícios enviados ao inquérito pelo Banco Central e pelo Bradesco contestam a versão da empresa. Os documentos apontam que a operação de crediário por carnê era gerida diretamente pela Casas Bahia, sem vínculo com o banco no segmento em questão.

A investigação criminal ocorre em meio à crise financeira da varejista, que busca renegociar um passivo estimado em R$ 17,3 bilhões.

O plano de reestruturação apresentado pelo grupo prevê o encerramento das atividades de 298 lojas e o desligamento de 1,9 mil a 3 mil colaboradores. A companhia obteve proteção temporária contra credores enquanto aguarda o processamento do pedido de recuperação judicial.

Por determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), os processos de demissão coletiva anunciados pela rede seguem suspensos.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.