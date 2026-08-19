Polícia Civil prende suspeito de produzir armas de fogo em impressoras 3D

Investigação aponta que armamentos produzidos sob encomenda abasteciam facções criminosas locais/ Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19), a Operação Desarme, voltada a desmantelar um grupo suspeito de utilizar tecnologia de impressão 3D para a fabricação artesanal de armas de fogo de grosso calibre. O investigado apontado como o principal produtor dos artefatos foi preso no município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo os relatórios da investigação, a organização operava com divisão estruturada de tarefas. Os envolvidos captavam pedidos, produziam os armamentos sob encomenda e realizavam a distribuição das peças. As apurações apontam que os principais destinatários das armas eram integrantes de facções criminosas com atuação no estado.

A Polícia Civil informou que ainda trabalha para apurar a origem do conhecimento técnico e dos projetos utilizados pelo grupo para a montagem dos armamentos por meio do equipamento de impressão.

Durante a ofensiva, os agentes saíram às ruas para o cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

As diligências foram concentradas na capital, Porto Alegre, e em outros cinco municípios gaúchos: Canoas, Triunfo, Eldorado do Sul, São Leopoldo e Montenegro. Todo o material recolhido e os detidos foram encaminhados às delegacias responsáveis para a formalização dos procedimentos legais.