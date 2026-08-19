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Eleitores podem denunciar propaganda eleitoral ilícita por meio de aplicativo oficial do TSE

Ferramenta gratuita para sistemas Android e iOS envia relatórios diretamente aos TREs

Por Redação ContilNet
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Eleitores podem denunciar propaganda eleitoral ilícita por meio de aplicativo oficial do TSE
Pardal Móvel recebe relatos e provas sobre infrações na campanha eleitoral de 2026/ Foto: Reprodução

Para acompanhar o cumprimento das regras durante o período de campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral disponibiliza o aplicativo Pardal Móvel para o recebimento de denúncias sobre propaganda eleitoral irregular em todo o país. O aplicativo pode ser acessado gratuitamente em celulares e tablets nos sistemas operacionais Android e iOS.

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As denúncias registradas por meio do sistema são encaminhadas diretamente aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada estado. A iniciativa tem como objetivo simplificar a participação da população no controle do pleito e agilizar a apuração de eventuais infrações por parte dos órgãos de fiscalização.

Para orientações sobre o processo eleitoral ou consulta aos canais oficiais, o cidadão pode acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O acesso à ferramenta exige a identificação do usuário por meio do aplicativo e-Título ou da conta na plataforma Gov.br. A Justiça Eleitoral ressalta que, embora o cadastro seja obrigatório para validação do usuário, a identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto durante todo o processamento.

No momento do registro, o eleitor deve detalhar a ocorrência e indicar as informações sobre a infração. O sistema permite anexar elementos de prova, como fotos, arquivos de áudio, vídeos ou links de páginas da internet.

Aos envios concluídos, o aplicativo gera automaticamente um número de protocolo, que permite ao cidadão acompanhar o andamento e os desdobramentos da apuração junto à Justiça Eleitoral.

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