Polo de Xapuri abre espaço para receber mais 12 famílias

Medida amplia acesso a políticas rurais/Foto: Reprodução

O Polo Agroflorestal Xapuri I, no interior do Acre, teve sua capacidade ampliada para receber mais 12 famílias. Com a mudança, o projeto passa de 31 para 43 unidades familiares reconhecidas para acesso às políticas públicas destinadas à reforma agrária.

A ampliação foi determinada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) após uma solicitação apresentada pela Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri). O pedido buscava incluir as novas famílias que já haviam sido reconhecidas no polo.

Segundo o documento, a alteração foi realizada após a análise das informações do projeto, da base cartográfica da Superintendência Regional do Incra no Acre e de uma nota técnica elaborada sobre a área.

Localizado no município de Xapuri, o Polo Agroflorestal Xapuri I foi reconhecido oficialmente em 2002. A área está sob a gestão da Seagri e reúne famílias que desenvolvem atividades produtivas no meio rural.

Com o reconhecimento, as novas unidades familiares poderão ter acesso às políticas do Programa Nacional de Reforma Agrária, conforme os critérios e procedimentos aplicáveis.

A ampliação foi oficializada pela Portaria nº 2.115, publicada nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU).