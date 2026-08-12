Prefeitura de Cruzeiro do Sul e igrejas planejam noite de louvor para o Festival da Farinha

O 9º Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul terá, pela primeira vez, uma programação religiosa reunindo representantes de diferentes denominações cristãs em uma noite de louvor, ação de graças e pedidos de bênçãos para o município. A programação será realizada no dia 27 de agosto, uma quinta-feira, das 20h às 23h, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho.

De acordo com Ney Mazzaro, a inclusão da programação religiosa atende a uma determinação do prefeito Zequinha Lima e busca reunir católicos e evangélicos em um momento de fé durante um dos maiores eventos culturais e econômicos do município.

“Por determinação do prefeito Zequinha, estaremos realizando, dentro do Festival da Farinha, uma noite de ação de graças e bênçãos. Estamos convidando todas as congregações da cidade de Cruzeiro do Sul, católicos e evangélicos, para participar desse momento que consideramos importante e de grandes bênçãos e mensagens para a cidade”, afirmou.

Segundo Ney, representantes de diferentes igrejas já foram convidados para participar da celebração. Uma reunião foi realizada com o bispo Giovenale e o pastor Hudson, que representou as igrejas da Assembleia de Deus, além de outras denominações que também devem integrar a programação.

“Será uma celebração onde todas as denominações e congregações religiosas estarão presentes. Será uma noite de graça e bênção. A cidade precisa, os cristãos precisam, e nós estaremos reunidos”, destacou.

O bispo Giovenale também destacou a importância da união entre diferentes denominações durante a programação. Para ele, a noite será uma oportunidade de agradecer pelas conquistas e pedir bênçãos para o futuro de Cruzeiro do Sul.

“A Prefeitura nos convidou e também as igrejas das demais denominações, para participar do Festival da Farinha, no dia 27. Vai ser uma noite de louvor, de ação de graças e de pedido de bênção para todo o povo de Cruzeiro do Sul”, afirmou.

O bispo ressaltou que a programação terá um caráter de união entre os cristãos.

“Todas as igrejas estarão unidas porque Cristo é o nosso único Salvador. Todos nós queremos louvar, agradecer a Ele por todas as graças recebidas, mas também pedir muitas bênçãos para todo o povo do nosso município”, disse.

Giovenale também relacionou a celebração ao significado econômico do Festival da Farinha, destacando os agricultores e trabalhadores que participam da cadeia produtiva. Já que é o Festival da Farinha, vamos agradecer pela produção e por todo o sucesso econômico, não só para os agricultores, mas para todos os trabalhadores de Cruzeiro do Sul. Ao mesmo tempo, vamos pedir bênçãos para o futuro, para construir um município cada vez melhor”, completou.

O Festival da Farinha será realizada de 26 a 29 de agosto de 2026, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. O evento terá programação diária das 17h às 3h e reunirá atividades culturais, apresentações, gastronomia, empreendedorismo e valorização da produção local.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom