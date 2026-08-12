Prefeitura mantém frentes de obras em diferentes pontos de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, mantém nesta quarta-feira (12) diversas frentes de serviço em bairros, ramais e na região central da cidade. As equipes atuam em serviços de drenagem, recuperação de vias, retirada de atoleiros, limpeza e operação de tapa-buracos.

Segundo o secretário de Obras, Carlos Alves, o período de verão atípico tem provocado dificuldades para a execução dos trabalhos, mas as equipes seguem atuando em diferentes pontos do município.

“Apesar das situações climáticas, estamos enfrentando um verão bastante atípico, mas, mesmo assim, a Secretaria de Obras está realizando muitas ações aqui na nossa cidade e também na região”, destacou.

Entre os pontos que recebem serviços está o bairro Morro do Juca, onde equipes trabalham em estradas de barro com melhorias na drenagem e aplicação de camada vegetal para melhorar as condições de tráfego.

Na região da Boca do Moa, a Prefeitura trabalha na retirada de pontos de atoleiro. Segundo Carlos Alves, o acesso já foi restabelecido após a recuperação de um trecho da estrada, mas alguns pontos ainda precisam de intervenção.

“Estamos com várias frentes de serviço. Estamos ali no Morro do Juca, onde temos algumas estradas de barro, fazendo melhorias na drenagem e colocando uma camada vegetal. Também estamos na Boca do Moa, onde já conseguimos fazer a ligação e as pessoas já podem ter acesso, mas ainda temos alguns atoleiros que estão sendo retirados”, explicou.

Na área urbana, uma equipe trabalha na recuperação de um buraco que se abriu nas proximidades da região da Beira Rio. A Secretaria também mantém a operação de tapa-buracos em diferentes ruas.

De acordo com o secretário, mais de 20 toneladas de asfalto estão sendo utilizadas nos serviços, com equipes atuando no trecho entre Copacabana e Formoso.

“Também estamos aqui com um buraco que se abriu próximo à Beira Rio, fazendo a recuperação, e realizando tapa-buracos, com mais de 20 toneladas de asfalto, entrando pela região de Copacabana e seguindo para o Formoso”, afirmou.

Os serviços também alcançam outras localidades, como Badejo do Meio, ramal 307, Praia Grande e Centrinho.

Além das obras de infraestrutura, equipes realizam serviços de limpeza na região do Liberdade, onde também estão sendo feitos preparativos relacionados a uma inauguração.

Carlos Alves reforçou que as equipes da Secretaria seguem trabalhando em diferentes pontos para atender às demandas da população.“Os serviços não param. Estamos atuando em todos esses pontos e também realizando limpeza na região do Liberdade. A Prefeitura continua trabalhando para melhorar as condições das vias e atender as necessidades da população”, finalizou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom