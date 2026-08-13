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Produção de hidrogênio terá novas regras e benefícios fiscais no Brasil

Projetos dependerão de autorização da ANP

Por Dry Alves, ContilNet
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Produção de hidrogênio terá novas regras e benefícios fiscais no Brasil
Hidrogênio terá controle e certificação/Foto: Reprodução

A produção de hidrogênio no Brasil passa a contar com novas regras para autorização, certificação e concessão de incentivos fiscais. A regulamentação abrange projetos de hidrogênio de baixa emissão de carbono e a exploração do produto encontrado naturalmente no subsolo.

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As empresas interessadas em produzir hidrogênio precisarão de autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Projetos de pesquisa e desenvolvimento, além da produção destinada ao consumo próprio ou ao uso como insumo industrial, poderão ser dispensados dessa exigência.

A exploração e a produção do chamado hidrogênio natural serão realizadas mediante contratos de concessão. A ANP ficará responsável por regulamentar os procedimentos, estabelecer critérios técnicos e definir se haverá necessidade de licitação.

O decreto também estrutura um sistema nacional de certificação. A análise deverá considerar as emissões geradas durante o ciclo de vida do produto, permitindo identificar se o hidrogênio se enquadra como de baixa emissão de carbono.

Empresas com projetos aprovados poderão ter acesso ao Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, o Rehidro. Entre os benefícios está a suspensão de PIS/Pasep e Cofins em determinadas compras, importações, serviços e materiais destinados aos empreendimentos.

As medidas estão no Decreto nº 13.096, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), entre as páginas 7 e 10.

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