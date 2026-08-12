Profissionais de Educação Física ganham novas funções nos e-Sports

Preparação física chega aos e-Sports/Foto: Reprodução

Profissionais de Educação Física poderão atuar diretamente na preparação de atletas de esportes eletrônicos, com avaliação física, prescrição de exercícios e desenvolvimento de estratégias para prevenir lesões provocadas pela rotina de treinamentos.

A regulamentação permite que esses profissionais elaborem programas individualizados e orientem pausas ativas, recuperação física e medidas relacionadas à ergonomia. A atuação também poderá incluir o planejamento da preparação esportiva das equipes.

Além disso, os profissionais poderão desenvolver ações para reduzir os riscos associados à permanência prolongada na mesma postura. O trabalho deverá considerar a qualidade de vida, a saúde e a longevidade esportiva dos jogadores.

A norma recomenda formação complementar em áreas como fisiologia, ergonomia, biomecânica, neurociência, psicologia do esporte e prevenção de lesões por sobrecarga. Caso identifique uma situação que exija diagnóstico ou tratamento, o profissional deverá encaminhar o atleta para atendimento especializado.

As atribuições foram regulamentadas pelo Conselho Federal de Educação Física em resolução publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União, na página 99.