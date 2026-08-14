Projetos de saúde e educação avançam para receber financiamento

Propostas selecionadas ainda passarão pela análise dos bancos

Recursos serão destinados à infraestrutura/Foto: Reprodução

Projetos de infraestrutura nas áreas de saúde e educação avançaram para uma nova etapa de financiamento com recursos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social.

A divulgação dos resultados das chamadas públicas foi autorizada pelo comitê gestor do fundo. As propostas selecionadas poderão seguir para análise do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de outras instituições financeiras habilitadas.

A seleção contempla projetos apresentados após a reabertura de dois editais lançados em 2025 e uma nova chamada pública realizada em 2026.

Apesar da aprovação nesta fase, a escolha não garante automaticamente a liberação do dinheiro. Cada projeto ainda deverá passar por análises técnicas, financeiras e documentais das instituições responsáveis.

As contratações também ficarão condicionadas à disponibilidade de recursos. Terão prioridade as propostas que cumprirem primeiro os requisitos exigidos e receberem aprovação das instituições financeiras.

O fundo foi criado para ampliar investimentos em infraestrutura social, principalmente na construção, modernização e ampliação de equipamentos públicos ou privados destinados à prestação de serviços de saúde e educação.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), na página 6.