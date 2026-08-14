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Galeão poderá receber três dos maiores aviões comerciais do mundo

Autorização contempla modelos de grande porte da Airbus e Boeing

Por Dry Alves, ContilNet
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Galeão poderá receber três dos maiores aviões comerciais do mundo
Aeroporto poderá operar aviões gigantes/Foto: Reprodução

O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, recebeu autorização para operar três dos maiores modelos de aviões comerciais do mundo.

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A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) permitiu operações com o Airbus A380, o Boeing 747-8 e o Boeing 777-9. A utilização do terminal por essas aeronaves dependerá do cumprimento de procedimentos especiais de segurança.

O Airbus A380 é considerado o maior avião comercial de passageiros já produzido. Com dois andares, o modelo pode transportar mais de 500 pessoas, dependendo da configuração adotada pela companhia aérea.

O Boeing 747-8 também está entre as maiores aeronaves em operação e pode ser utilizado tanto no transporte de passageiros quanto de cargas. Já o Boeing 777-9 representa a nova geração de aviões de grande capacidade da fabricante norte-americana.

A autorização não significa que os modelos passarão imediatamente a operar voos regulares no Galeão. A chegada das aeronaves dependerá da programação e dos interesses comerciais das companhias aéreas.

A Anac também estabeleceu restrições operacionais para determinadas áreas do aeroporto durante operações realizadas em condições meteorológicas específicas.

A alteração no certificado operacional do Galeão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), na página 74.

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