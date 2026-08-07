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Rio Iaco continua baixando e chega a 1,43 metro em Sena Madureira

Redução no nível do rio ocorre durante o período de verão amazônico

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Rio Iaco continua baixando e chega a 1,43 metro em Sena Madureira

O nível do Rio Iaco continua em queda e já está abaixo da marca de 1 metro e 50 centímetros em Sena Madureira. Conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal, o manancial registrou 1,43 metro nesta sexta-feira (7).

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A redução no nível do rio ocorre durante o período de verão amazônico, quando é comum a diminuição significativa das águas dos principais mananciais da região.

De acordo com a Defesa Civil, a cota registrada atualmente está dentro da normalidade para esta época do ano. Apesar do baixo nível, o monitoramento continua sendo realizado para acompanhar possíveis mudanças nas condições do rio.

A estiagem também costuma deixar bancos de areia e trechos mais rasos expostos, dificultando a navegação em algumas áreas e exigindo atenção redobrada de quem utiliza o rio para deslocamentos.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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