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Agroboi celebra 46 anos e aposta em ação inédita para o Dia dos Pais

Yago concedeu entrevista nos estúdios do ContilNet na Expoacre 2026

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Agroboi celebra 46 anos e aposta em ação inédita para o Dia dos Pais
Yago, gestor de Marketing da Agroboi, falou sobre a campanha para o Dia dos Pais/Foto: Reprodução

A Agroboi, uma das marcas mais tradicionais no segmento de material de construção no Acre, celebra seus 46 anos de história com foco na inovação, proximidade com o público e forte integração de sua equipe.

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Em visita recente aos estúdios do ContilNet, Yago Ruan, gestor de marketing da Agroboi, celebrou o momento marcante da marca e adiantou novidades, com destaque especial para a próxima data comemorativa do calendário: o Dia dos Pais.

Com uma trajetória que se confunde com o desenvolvimento do comércio local, Yago fez questão de exaltar o legado construído pela liderança da empresa e a dedicação de todos os colaboradores que fazem parte da história da Agroboi no estado.

“Parabenizo muito a dona França, a ‘dama da construção’ que tá aí no estado do Acre, juntamente com Mariana, Gustavo Gurgel, que são os filhos da dona França, Luciano e também a todos os colaboradores que a gente está nesse ano muito forte junto, todo mundo um time conectado”, destacou.

Após o sucesso de campanhas de grande repercussão, como a ação voltada para o período de Copa do Mundo, a marca aposta na criatividade digital e na diversidade do mix de produtos para continuar atraindo o consumidor acreano.

Conhecida como referência em pisos, porcelanatos, revestimentos e soluções completas em iluminação para a casa, a Agroboi tem diversificado cada vez mais o seu portfólio. 

Além das compras, a loja física tem se firmado como um ponto de encontro aos sábados para as famílias da região. “Ultimamente a gente vê bastante família se reunindo lá… e te convido, o sábado da Agroboi realmente é diferenciado”, pontuou.

Mantendo o tom de expectativa, a equipe da Agroboi já prepara o lançamento de sua próxima grande investida comercial. Sem revelar todos os detalhes, Yago Ruan garantiu que a campanha voltada para o Dia dos Pais trará um formato inédito no estado.

“Tá chegando o dia dos pais agora, a gente tá chegando com a novidade aí mais uma vez, uma novidade diferente que ninguém ainda do estado fez, e com certeza você que tá nos acompanhando aí vai sentir a pancada dessa novidade”, antecipou.

Os clientes e seguidores podem acompanhar os desdobramentos das novidades e campanhas exclusivas através do perfil oficial no Instagram.

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