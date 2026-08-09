Dados apontam que 1.666.882 crianças foram registradas apenas com nome da mãe entre 31 de julho de 2016 e 31 de julho de 2026; nos últimos cinco anos, a média foi de 175 mil crianças sem o registro do pai por ano

Enquanto muitas crianças seguem sem o registro do pai, um cenário aparece em contraste com a situação/Foto: Pixabay

Para alguns, o Dia dos Pais que acontece neste domingo (9) é uma data de celebração. No entanto, para outros, pode ser um dia de ausência, até mesmo no registro civil.

Dados da Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) mostram que nos últimos 10 anos, 1.666.882 crianças foram registradas apenas com o nome da mãe.

Os números usados como base são referentes ao período entre 31 de julho de 2016 e 31 de julho de 2026. Eles estão disponíveis no Portal da Transparência do órgão, no painel chamado de “Pais ausentes”.

Nos últimos cinco anos, os dados apontam uma média de 175 mil crianças nascidas sem o registro do pai por ano.

Foram 175.005 registros nessa condição em 2021, 176.475 em 2022, 184.071 em 2023, 170.100 em 2024 e 174.122 em 2025. Apenas até 28 de julho deste ano, outras 102.986 crianças já tinham sido registradas sem a identificação paterna.

Cenário de contraste e possível recorde no Brasil

Enquanto muitas crianças seguem sem o registro do pai, um cenário aparece em contraste com a situação. De acordo com a Arpen, um número cada vez maior de pais têm procurado espontaneamente os Cartórios de Registro Civil para reconhecer oficialmente os filhos.

O movimento deve levar 2026 a registrar um novo recorde nacional. Com crescimento de quase 50% nos últimos cinco anos, o Brasil deve registrar, em 2026, o maior número de reconhecimentos voluntários de paternidade da história recente.

São cerca de 48 mil reconhecimentos espontâneos de paternidade, quase 30% acima do recorde registrado em 2025 e, praticamente, o dobro do volume observado em 2021.

Entre 2021 e julho de 2026, 193.339 brasileiros passaram a ter oficialmente reconhecida a paternidade perante os Cartórios de Registro Civil. O volume anual saltou de 24.667 reconhecimentos em 2021 para o recorde de 36.835 em 2025 (32.647 em 2022, 25.329 em 2023 e 35.495 em 2024).

Somente até 28 de julho deste ano, foram realizados outros 28.364 reconhecimentos espontâneos, número que indica que, mantido o ritmo observado até julho, 2026 deverá superar o recorde registrado no ano passado. A projeção foi feita pela Arpen.

Como fazer o reconhecimento

Os Cartórios de Registro Civil passaram a oferecer, neste ano, uma plataforma eletrônica que permite iniciar o procedimento de reconhecimento voluntário de paternidade pela internet.

“Facilitar o reconhecimento de paternidade é facilitar o acesso de milhares de brasileiros à própria identidade. Quanto mais simples for o acesso ao procedimento, maiores serão as oportunidades para que pais regularizem espontaneamente a filiação de seus filhos e garantam a eles todos os direitos decorrentes desse vínculo”, afirma o presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia.

A ferramenta também permite que mães indiquem eletronicamente o suposto pai quando a criança foi registrada apenas com a maternidade estabelecida. Nesses casos, o Cartório encaminha o procedimento para as providências previstas na legislação, preservando as garantias jurídicas e os direitos das partes envolvidas.

O procedimento é gratuito e produz os mesmos efeitos jurídicos do reconhecimento realizado no momento do registro de nascimento.

Além disso, o reconhecimento voluntário de paternidade é gratuito e pode ser realizado em qualquer Cartório de Registro Civil do país, independentemente do local onde foi registrado o nascimento.

Quando o filho é menor de 18 anos, é necessária a concordância da mãe. Caso seja maior de idade, o consentimento é prestado pelo próprio filho.

Conteúdo Original / Fonte: CNN Brasil