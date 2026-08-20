A previsão é de que as atividades sejam retomadas normalmente nesta sexta-feira (21)

A agência da Caixa Econômica Federal de Sena Madureira não terá atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (20). A suspensão ocorre em razão de uma paralisação de 24 horas realizada pelos trabalhadores do setor bancário.

O movimento faz parte de uma mobilização de âmbito nacional e reúne funcionários da Caixa e de outras instituições financeiras. A previsão é de que as atividades sejam retomadas normalmente nesta sexta-feira (21).

Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial com ganho real, melhorias nos valores de vale-alimentação e vale-refeição, além da participação nos lucros e resultados (PLR). Os trabalhadores também defendem a manutenção de direitos já conquistados e o fortalecimento da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

A pauta inclui ainda a defesa dos bancos públicos, a preservação dos empregos, o combate às metas consideradas abusivas e uma maior participação dos trabalhadores nos ganhos proporcionados pelo avanço tecnológico no setor bancário.

Durante a paralisação, os clientes que precisarem realizar operações poderão utilizar os terminais de autoatendimento da agência, que permanecem funcionando normalmente. Outra alternativa é procurar as casas lotéricas para os serviços que estiverem disponíveis nesses estabelecimentos. O atendimento presencial na agência deverá ser normalizado a partir desta sexta-feira (21).

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet