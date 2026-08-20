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Justiça mantém condenação por furto de quase 50 cabeças de gado no Acre

Com o recurso negado, permanece válida a condenação ao pagamento por danos materiais e morais

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Justiça mantém condenação por furto de quase 50 cabeças de gado no Acre
Com o recurso negado, permanece válida a condenação ao pagamento por danos materiais e morais/Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de Rosival Machado do O ao pagamento de R$ 59,4 mil em indenizações pelo furto de 49 cabeças de gado em Tarauacá. O réu tentou reverter a decisão, mas teve o recurso negado.

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Do valor total, R$ 29,4 mil correspondem aos danos materiais provocados pela perda dos animais, enquanto outros R$ 30 mil foram fixados como indenização por danos morais.

Ao recorrer, Rosival alegou que não teria participado da retirada do gado e que não morava próximo à propriedade da vítima. A defesa também questionou o valor atribuído aos animais e argumentou que houve cerceamento de defesa porque não foi produzida prova testemunhal no processo.

Os argumentos, no entanto, não foram suficientes para modificar a sentença. O TJAC considerou que a autoria e a ocorrência do crime já haviam sido reconhecidas em uma condenação criminal definitiva.

O réu, segundo a decisão, não apresentou documentos, avaliações técnicas ou outras provas que justificassem a redução dos R$ 29,4 mil estabelecidos na sentença. O tribunal também decidiu manter os R$ 30 mil por danos morais.

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Segundo os reponsáveis pela condenação, o furto não representou apenas uma perda financeira, já que o gado fazia parte da atividade produtiva e do patrimônio construído pela vítima, mas a situação teria provocado insegurança, angústia e impacto significativo em sua tranquilidade.

Com o recurso negado, permanece válida a condenação ao pagamento de R$ 59,4 mil por danos materiais e morais.

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