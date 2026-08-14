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Sexta-feira traz calor abafado e previsão de chuvas rápidas no Acre

Sol com variação de nuvens predomina no estado; termômetros chegam aos 36°C na regional do Alto Acre

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Acre deve ter dia abafado com risco de temporais e chuva forte nesta segunda
Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo quente com predomínio de sol e variação de nuvens marca esta sexta-feira (14/8) no Acre, segundo a previsão do pesquisador meteorológico Davi Friale, publicada no portal O Tempo Aqui. O cenário de calor abafado se estende a estados vizinhos, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás e sul do Amazonas, além das planícies da Bolívia e regiões de selva do Peru.

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Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, que compreendem as áreas leste e sul do território acreano, a jornada será ensolarada com nuvens e chance de chuvas rápidas e isoladas ao longo do dia. A probabilidade de temporais e ventos fortes é baixa.

A umidade relativa do ar na região leste deve variar entre 40% e 50% nas horas mais quentes da tarde, com picos entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de fracos a calmos na direção sudeste, alternando com variações de sul e leste.

No centro e oeste do estado, abrangendo as regionais de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, o tempo também segue abafado, com possibilidade de pancadas curtas e pontuais de chuva. Nestas localidades, a umidade mínima fica entre 50% e 60%, com ventos fracos variando da direção norte para noroeste e nordeste.

Confira as temperaturas previstas por município:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas de 33°C a 35°C.

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas de 21°C a 23°C; máximas entre 34°C e 36°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas oscilando entre 22°C e 24°C; máximas de 33°C a 35°C.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas variando de 33°C a 35°C.

  • Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas registrando de 33°C a 35°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas oscilando de 31°C a 33°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas marcando entre 31°C e 33°C.

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