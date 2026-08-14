Surto de sarampo nos EUA gera alerta de casos importados no Acre e no Brasil

Alexandre Padilha aponta que surto americano é o maior em 35 anos e cobra atenção com a tríplice viral

Campanha segue até 1º de setembro com Dia D de vacinação previsto para 22 de agosto/ Foto: Reprodução

O aumento de casos de sarampo registrado nos Estados Unidos acendeu o sinal de alerta para a saúde pública no Brasil e no Acre. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, advertiu nesta quinta-feira (13/8) sobre o risco de o país registrar casos importados da doença e reforçou a necessidade de atualizar as doses da caderneta de vacinação infantil. O aviso ocorre no âmbito da Campanha de Multivacinação 2026, que segue até 1º de setembro para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Segundo Padilha, a recuperação das coberturas vacinais no território brasileiro tem avançado, mas exige manutenção constante perante o avanço de surtos no exterior. “Estamos recuperando a cobertura vacinal, mas sempre temos que manter isso atualizado. Também estamos chamando a atenção para o reforço da vacina do sarampo. Outros países do mundo pararam de vacinar, tiveram explosão de casos de sarampo. Os Estados Unidos estão vivendo o maior surto de sarampo nos últimos 35 anos da história deles. E esses casos vêm para o Brasil, de forma importada”, declarou o ministro.

No Acre, a proteção contra a doença é oferecida pela vacina tríplice viral, que imuniza também contra caxumba e rubéola. Ao longo de 2026, o Ministério da Saúde repassou ao estado cerca de 597,5 mil doses de variados imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.

A campanha de multivacinação é realizada de forma seletiva: os profissionais nos postos de saúde analisam o histórico do cartão do paciente e aplicam somente as doses atrasadas ou necessárias para completar o esquema de imunização.

As autoridades de saúde orientam os pais ou responsáveis a levarem as crianças e adolescentes aos postos acompanhados da caderneta de vacinação. O Dia D de mobilização nacional em todas as unidades de saúde está marcado para o sábado, 22 de agosto.

A vacinação permanece como a principal medida para conter a circulação de agentes infecciosos e evitar o reaparecimento de doenças graves que provocam sequelas ou mortes.