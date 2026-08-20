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Surfista e mulher são internados em estado grave após acidente de carro

Atleta brasileiro aguarda cirurgia, enquanto equipe médica busca estabilizar sua companheira

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Surfista e mulher são internados em estado grave após acidente de carro
Surfista Victor Bernardo e mulher são internados após acidente de carro / Foto: Reprodução

O surfista brasileiro Victor Bernardo e sua mulher, Johnni, foram internados após se envolverem em uma grave colisão de trânsito no domingo (16). O atleta precisou ser resgatado de helicóptero e passou por procedimentos de urgência enquanto se prepara para ser submetido a uma cirurgia.

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Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão ou o local exato do resgate.

De acordo com as primeiras informações sobre o quadro do casal, a equipe médica trabalha para estabilizar o estado de saúde de Johnni, que deu entrada na unidade hospitalar após ser transportada por uma ambulância. O estado de saúde detalhado de ambos é mantido sob acompanhamento segundo publicações especializadas do setor.

A notícia gerou mobilização entre atletas e personalidades da modalidade. O australiano Mick Fanning, detentor de três títulos mundiais de surfe, enviou mensagens de apoio públicas ao brasileiro após o ocorrido.

“Enviando muito amor e luz. Victor é um cara muito legal”, declarou o esportista.

Novas atualizações sobre o estado de saúde do casal e o boletim médico do hospital devem ser comunicadas nos próximos dias pela equipe ou familiares do atleta.

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