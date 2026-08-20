Viih Tube afirma que banda famosa cancelou show em seu casamento a 15 dias da cerimônia

Influenciadora diz que contrato era pago sem parcerias e aponta divergências nas justificativas

Grupo alegou falta de pagamento antes de admitir recusa por desgaste da imagem da noiva/ Foto: Reprodução

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube relatou nas redes sociais nesta quarta-feira (19) que uma banda de renome nacional cancelou o show que faria em sua festa de casamento com Eliezer a apenas 15 dias da celebração. A empresária afirmou que pretende acionar a Justiça para cobrar a multa contratual e a devolução dos valores pagos.

De acordo com a influenciadora, a apresentação seria paga em sua totalidade, sem acordos de permuta, divulgação ou parcerias comerciais. O cancelamento, segundo ela, ocorreu no período em que enfrentava forte rejeição pública devido à sua participação no reality show As Patroas.

“Simplesmente a banda que eu tinha contratado, muito famosa e cara, cancelou a apresentação do nosso casamento 15 dias antes pelo motivo de que eu estava cancelada”, declarou Viih Tube.

A influenciadora relatou ter recebido explicações conflitantes por parte dos representantes do grupo musical. Inicialmente, o cancelamento foi atribuído a um suposto atraso nas parcelas do pagamento, versão rebatida por ela com comprovantes de quitação.

Em seguida, durante chamada telefônica gravada por sua equipe, os intermediários teriam admitido que o motivo do rompimento unilateral era o prejuízo à imagem do grupo diante da repercussão negativa envolvendo a noiva.

Viih Tube afirmou que, além de não receber a multa devida pelo descumprimento do prazo estipulado no contrato, a quantia quitada antecipadamente ainda não foi devolvida pela banda.

Embora a influenciadora não tenha citado expressamente o nome do grupo musical, internautas passaram a associar o caso à banda mineira Jota Quest. A especulação ganhou força após Viih Tube encerrar o relato usando a frase “Dias melhores virão”.

A expressão faz referência direta ao título de uma das canções de maior sucesso do repertório do grupo comandado por Rogério Flausino. A influenciadora não confirmou nem desmentiu a associação feita pelos seguidores. A assessoria da banda Jota Quest não se manifestou sobre as especulações.